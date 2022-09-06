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İngiltere'de yeni dönem resmen başladı: Yeni Başbakan Liz Truss görevi Kraliçe Elizabeth'ten aldı! Gözler Kabine açıklamasına çevrildi

06.09.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylarca süren rekabetin ardından dün iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğini kazandığı açıklanan ve böylece İngiltere'nin başbakanı olmaya hak kazanan Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'le görüşmesinin ardından göreve resmen başladı. Görüşmenin ardından prosedür gereği uygulanan Twitter detayı ihmal edilmedi. Gözler şimdi Truss'ın bugün açıklayacağı yeni kabineye çevrildi. İşte İngiltere'de başbakanlık seçimiyle yeni dönemin ayrıntıları...

İngiltere'de yeni dönem resmen başladı: Yeni Başbakan Liz Truss görevi Kraliçe Elizabeth'ten aldı! Gözler Kabine açıklamasına çevrildi

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı.

Truss, Boris Johnson'ın istifasını sunmasının ardından, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edildi.

Kraliçe, Liz Truss'a hükümeti kurma görevini verdi ve böylelikle Truss, resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.

Görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın resmi Twitter hesabında da değişikliğe gidilerek Liz Truss'ın ismine yer verildi.

TRUSS'IN BUGÜN YENİ KABİNESİNİ AÇIKLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Liz Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve görevindeki ilk konuşmasını yapacak.

Truss'ın bugün yeni kabinesini de açıklaması bekleniyor.

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kraliçe Elizabeth
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