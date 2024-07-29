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İngiltere'de dans okulunda bıçaklı saldırı! 2 çocuk hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

29.07.2024 17:30
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İngiltere'de Liverpool kenti yakınlarındaki Southport'ta, bir dans okulundaki etkinlik sırasında bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis, saldırıda yaralanan 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 9'u çocuk 11 kişinin yaralandığı açıkladı.

İngiltere'de dans okulunda bıçaklı saldırı! 2 çocuk hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

İngiltere'de, Merseyside Emniyet Müdürü Serena Kennedy, Kuzey Batı Ambulans Servisi yetkilisi Dave Kitchin ve Merseyside İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Müdürü Phil Garrigan'la saldırıya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

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ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yerel saatle 11.47'de (TSİ 13.47) polise dans okulunda bıçaklı saldırı olduğu ihbarının geldiğini belirten Kennedy, aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle iki çocuğun yaşamını yitirdiğini, 6'sı ağır 9 çocuğun yaralandığını açıkladı. Kennedy, ayrıca iki yetişkinin de ağır yaralı olduğunu belirterek, bu kişilerin çocukları korumaya çalışırken yaralandıklarını söyledi.

SALDIRGAN 17 YAŞINDA

Olayla ilgili 17 yaşındaki erkek zanlının cinayet şüphesiyle gözaltında olduğunu ve sorgusunun sürdüğünü kaydeden Kennedy, şüphelinin Lancashire bölgesindeki Banks'ten geldiği ancak aslen Galler'in başkenti Cardiff'ten olduğu bilgisini paylaştı. Kennedy, kentteki Hart Caddesi'nde bulunan dans okulundaki Amerikalı şarkıcı Taylor Swift konseptli etkinliğine katılan çocukların hedef alındığını ifade ederek, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini vurguladı.

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TRAVMA KONUSUNDA UZMAN EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Kitchin de çok sayıda bıçaklı yaralama ihbarı üzerine uzman ekiplerin yer aldığı ambulansların bölgeye gönderildiğini söyledi.

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Yaralılardan 11'ine olay yerinde müdahale edildiğini belirten Kitchin, tüm yaralıların bölgedeki ve Manchester'daki hastanelere yönlendirildiğini anlattı.

Garrigan da travma konusunda uzman ekiplerin olay yerine gönderildiğini, bu ekiplerin ayrıca olaydan etkilenen başka kişilerin olup olmadığını belirlemek için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ekiplerin ilk yardım müdahalesi de yaptığını kaydeden Garrigan, ekipteki itfaiyecilerin bölgede yaşadıkları için olayın şokunu taşıdıklarını ifade etti.

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SOUTHPORT'TAKİ BIÇAKLI SALDIRI

İngiltere'nin Liverpool kentine yaklaşık 35, Manchester kentine ise yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Southport'ta öğle saatlerinde bir saldırganın aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi bıçakladığı açıklanmıştı.

Hart Caddesi'ndeki binada yaşanan olayın ardından bölgeye giden polis, şüpheliyi saldırıda kullandığı belirtilen bıçakla gözaltına almıştı. Görgü tanıkları, yaralıların arasında çok sayıda çocuğun bulunduğunu, olayın Amerikalı şarkıcı Taylor Swift temalı etkinlikte yaşandığını anlatmıştı.

Saldırının ardından hükümetten tepki açıklamaları gelmişti. Başbakan Keir Starmer, X hesabından yaptığı açıklamada, Southport'tan gelen haberlerin korkunç ve şok edici olduğunu belirtmişti. Starmer, olay yerine hemen ulaşan polis ve sağlık ekiplerine teşekkür ederek, kendisinin sık sık gelişmeler konusunda bilgilendirildiğini kaydetmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise X'ten yaptığı paylaşımda, bölgedeki güvenlik güçleriyle temasta olduğunu ve çalışmalara tam destek verdiğini ifade etmişti. (AA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İngiltere bıçak
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