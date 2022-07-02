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İngiltere'de yolunu şaşıran bir yarış güvercini okyanusu aştı, bakın nerede ortaya çıktı! 'Bu kadar yolu uçmuş olamaz'

02.07.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yolunu şaşıran Bob adlı yarış güvercini, 6.500 kilometrelik bir yolculuğun ardından ABD'nin Alabama eyaletinde bulundu. Bob'un değerinin bin sterlin (Yaklaşık 20 bin TL) olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de yolunu şaşıran bir yarış güvercini okyanusu aştı, bakın nerede ortaya çıktı! 'Bu kadar yolu uçmuş olamaz'

İngiltere'de yolunu şaşıran bir yarış güvercini, 6.500 kilometrelik bir yolculuğun ardından ABD'nin Alabama eyaletinde bulundu.

Bob adlı 4 yaşındaki güvercin, üç hafta önce evine dönmesi için Manş Adaları'ndan biri olan Guernsey'den havaya salındı.

644 kilometrelik bu yolculuğun 10 saat sürmesi bekleniyordu.

Ancak sahibi Alan Todd'a göre güvercin İngiltere'nin kuzeyindeki Tyneside'daki evine giderken yanlı yöne saptı ve bir gemiye konarak Atlas Okyanusu'nu aştı.

"BU KADAR YOLU UÇMUŞ OLAMAZ"

Todd "Bu kadar yolu uçmuş olamaz. Her yeri petrole bulanmıştı. Muhtemelen bir petrol tankeriyle gitti" dedi.

Bob, Alabama'nın Mexia kasabasında bir evin bahçesinde bulundu. Evin sahibi Bob'u bir hayvan barınağına teslim etti. Barınak, Bob'un sahibini sosyal medya üzerinden buldu.

Alan Todd, önceki gün internet üzerinden gördüğü güvercinine iyi bakıldığını ve kuşun kilo aldığını söyledi.

Bob'un değerinin bin sterlin (Yaklaşık 20 bin TL) olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere abd
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