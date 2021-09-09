İngiltere'deki benzin istasyonunda rehine krizi

İngiltere’nin Bristol kentinde Avon and Somerset Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Hengrove Way bölgesinde yer alan bir benzin istasyonun marketinde bıçaklı bir saldırganın, benzinlik çalışanlarını rehin aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

YARALI BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeden 1 kişinin yaralı olarak ayrıldığını bildiren Avon and Somerset Polisi, hayati tehlikesinin bulunmayan yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Ayrıca polis, benzinlik çalışanlarının zarar görmeden güvenli bir odada tutulduğunu ve polis memurlarıyla temas halinde olduklarını ifade etti.

(İHA)

