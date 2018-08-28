Palyaçolar isyan bayrağını çekti!

İngiltere'de yayınlanan Telegraph gazetesinin haberine göre çocuklar, Disney karakterlerini palyaçoların hokkabazlıkları ve numaralarına tercih eder oldu.
1946'da kurulan Uluslararası Palyaçolar Kuruluşu, durumun giderek kötüleştiğinden şikayetçi.
Uluslararası Palyaçolar'dan Mattie Faint, "Bu günlerde etrafta pek palyaço kalmadı. Sanırım palyaçoların çoğu sirklerden çok çocuk partilerinde çalışmaya alışık ve çocuklar artık Disney karakterleri ya da korsanlar görmek istiyor" diyor.
'İNGİLTERE'DE 100 KAYITLI PALYAÇO VAR'
Faint İngiltere'de sadece 100 kayıtlı palyaço olduğunu, mesleğin tehlikeye girdiğini söylüyor.
Öte yandan, palyaçolar itibarlarını korumak için başkent Londra'da bir sergi düzenlemeye hazırlanıyor.
Palyaçolar Galerisi Müzesi'nde tarihi anlatılacak. Sergiyi turlayanlar vitrinlere yerleştirilen 150'den fazla palyaço olarak boyanmış yumurta kafalarla karşılaşacak.
ABD'den dünyaya "korkunç palyaço" akımının yayılması da, palyaçoların itibarını daha da zorladı.
Bazı kişiler palyaço kostümü giyip ürkütücü yüz makyajı yaparak beklenmedik yerlerden çıkıyor ve insanları korkutuyorlardı.
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