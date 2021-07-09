İngiltere Delta’ya Rağmen Yasakları Bitirmekte Kararlı

İngiltere Corona virüsünün Delta varyantının neden olduğu üçüncü dalgaya rağmen 19 Temmuz’da kısıtlamaların tamamını kaldırma yolunda. 12 ülkeden bilimadamının, saygın tıp dergisi Lancet’ta ortak uyarı mektubu yayınlaması da karar üzerinde etkili olmadı. Mektupta, “Bu tehlikeli bir deney olur, başka varyantların oluşmasına kapı aralar” denildi.

İngiltere’de günlük vaka sayısı 1 Haziran’da 2 bin 400’ken, bugün Delta varyantı nedeniyle 30 bini geçmiş durumda.

Hükümet normalde 21 Haziran’da planlanan ancak Delta varyantının hızlı ilerlemesi nedeniyle 19 Temmuz’a ertelenen açılmanın dördüncü ve son adımını atmakta tüm endişelere rağmen kararlı. Başbakan Boris Johnson uyarılara “O gün değilse ne zaman” sözleriyle karşılık veriyor.

Hükümetin gerekçesi aşı

Görevi yeni devralan Sağlık Bakanı Sacit Cavit’in, ‘’O günden sonra vaka sayısı 100 bine bile çıkabilir’’ tespiti de şimdilik etkisiz görünüyor. İngiltere hükümeti aldığı kararda, hafta başında açıkladığı gerekçelere bağlı kalmayı sürdürüyor.

Üçüncü dalga devam ederken ve günlük vaka sayısı 100 bini dahi görebilir denilirken, hükümetin maske ve sosyal mesafe başta olmak üzere 16 aydır uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmaktaki kararlılığı ise kafaları karıştırıyor.

Hükümetin dayandığı veriler, bilim kurulunun süzgecinden geçirilip televizyondan canlı yayınla izah edilse bile hala eleştirilerin odağında. Hükümetin ileri sürdüğü gerekçe, “vaka sayısının artmasına rağmen hastaneye yatanların sayısı ve ölenlerin sayısı artmıyor” şeklinde.

Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Chris Wity grafiklerle, “Vaka sayılarında artışa rağmen aşı sayesinde kişiler, eskiden olduğu kadar hastanelik olmuyor, ağırlaşıp ölmüyor. Corona ve ağır hastalık ya da Corona ve ölüm arasındaki bağları aşıyla tam kesemedik ama epey zayıflattık” demişti.

İngiltere e-devleti ve istatistik kurumunda, geçmişe dönük tüm veriler bulunuyor ve isteyen herkes durumun açıklandığı gibi olup-olmadığına bakabiliyor. Vaka sayıları ve hastaneye yatan kişi sayısını gösteren iki grafik karşılaştırılarak, hükümetin öne sürdüğü argüman kontrol edilebiliyor

İngiltere’de 7 Temmuz’da açıklanan vaka sayısına yakın bir sayıya en son 23 Ocak’ta ulaşmış. 7 Temmuz’da 32 bin 548 kişinin Corona testi pozitif çıkarken, 23 Ocak’ta 33 bin 552 kişide testle virüs tespit edilmiş. Arada bin kişilik farkın olduğu iki günün hastaneye yatan ve ölen kişi sayısı karşılaştırmaları, hükümetin savunduğu tezi açıklamakta kullandığı çarpıcı nitelikte oranlar barındırıyor.

Hükümetin 7 Temmuz’da e-devlette paylaştığı verilere göre İngiltere’de en son 3 Temmuz günü 386 kişi virüse bağlı şikayetler nedeniyle hastaneye yatırılmış. 23 Ocak’ta ise 3 bin 112 kişiyle aradaki sekiz kat fark dikkat çekiyor.

Can kaybı sayıları arasındaki fark çok daha çarpıcı. 23 Ocak’ta 1233 can kaybı bildirilirken, bu sayı 7 Temmuz’da 33’e düşmüş. Ölenlerin sayısı Ocak’ta, bu haftaya göre 37 kat daha fazla kayda geçmiş.

Hükümete karar almada yol gösteren Bilim Kurulu, bunun nedenini aşı çalışmalarındaki başarıya dayandırıyor. 23 Ocak’ta ilk doz aşısını olanların sayısı 5 milyon 500 binden fazla. İki doz birden olanlar ise 441 bin civarında.

7 Temmuz’a gelindiğinde ilk doz aşı uygulananların sayısı 45 milyondan fazla olarak görülüyor; yani 23 Ocak’ta kayda geçen sayının neredeyse 9 katı. Aynı oran, iki dozunu birden olanlar için de geçerli. Çünkü bugün 34 milyon kişinin iki aşısı da tamamlandı.

Yurtdışı seyahatinde yeni düzenleme

İngiltere’de hükümet aşıyı merkeze aldığı kararlarına bir yenisini daha ekledi. Aşıda varılan nokta yurtdışı seyahatleriyle ilgili izlenen politikayı da değiştiriyor.

Vaka sayısı ve varyant takibindeki yeterliliğine göre ikinci dereceden tehlikeli gördüğü ülkelere, İngiltere’nin koyduğu 10 gün ev karantinası 19 Temmuz’da kalkıyor. İngiltere “sarı ışık” kategorisinde saydığı bu ülkelerden dönenlere seyahat öncesi ve sonrası uygulanacak PCR testi şartını yeterli sayacak.

Ulaştırma bakanı Grant Shaps, haberi Parlamento’da açıkladı; ‘’İki aşısını olanlar, 19 Temmuz’dan sonra negatif test sonucuyla tatilden gelip normal hayatlarına dönebilecek” dedi.

Turizmcileri rahatlatan bu haber şimdilik Türkiye’yle ilgili değil. Çünkü Türkiye hala kırmızı listede. Dönenlere ödemeli otel karantinası uygulaması sürdüğünden, Türkiye seyahat açısından hala tatil için cazip ülkeler kategorisinin dışında.

