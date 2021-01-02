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  4. İngiltere'den AstraZeneca açıklaması: 4 Ocak'ta piyasada

İngiltere'den AstraZeneca açıklaması: 4 Ocak'ta piyasada

02.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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İngiltere'den AstraZeneca açıklaması: 4 Ocak'ta piyasada

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşısı için geliştirilen AstraZeneca aşının 4 Ocak'ta piyasaya süreceğini duyuruldu.

Alman BioNTech firması ile ABD'li ortağı Pfizer'ın aşısının ardından İngiltere'de ikinci bir koronavirüs aşısına da onay çıktı. İngiliz Sağlık Bakanlığı çarşamba günü, İngiltere-İsveç merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle iş birliği içinde geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı.

4 OCAK'TA PİYASADA

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşısı için geliştirilen AstraZeneca aşının 4 Ocak'ta piyasaya süreceğini duyuruldu.

TÜRK DOKTOR ERTAN EREL DE AŞI OLDU

Birleşik Krallık'ta 80 yaş üzerindeki kişiler, ön cephedeki sağlık ve bakım çalışanları aşının ilk yapıldığı gruplar arasında yer alıyor. Ülkede aşı olan sağlık çalışanı arasında Türk Doktor Ertan Erel de yer aldı. Aşılama programı ilk kez ülke genelindeki 70 hastanede devreye girerken aşı olanlara aşı kartı verilmeye başlandı. Planlanan prosedüre göre aşı olanlar birer aşı kartına sahip olacak, üç hafta sonra uygulanması gereken ikinci doz aşı için randevu veriliyor. Ayrıca aşılanacak kişilere hatırlatmalar cep telefonlarına kısa mesajla gönderiliyor.

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Biontech ve Pfizer'in aşısıyla ilgili en büyük zorluk, aşının eksi 70 derecelik soğutma dolaplarında muhafaza edilme zorunluluğu... Öte yandan, İngiltere'de bu güne kadar bir milyondan fazla kişi aşılandı, ülke genelinde yaklaşık beş yüz aşı noktası ile yıl sonuna kadar halkın yüzde sekseninin aşılanması hedefleniyor. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi tarihinin en büyük aşılama kampanyası olan Covid-19 aşısı ilk olarak 8 Aralık'ta yapılmaya başlanmıştı.

(DHA)

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