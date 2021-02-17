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  4. Son Dakika: İngiltere'den BAE Prensesi Latife için çağrı!

Son Dakika: İngiltere'den BAE Prensesi Latife için çağrı!

17.02.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: İngiltere'den BAE Prensesi Latife için çağrı!

Son Dakika haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dubai Emiri olan babası tarafından rehin tutulduğunu söyleyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Prensesi Latife'nin hayatta ve iyi olduğunu görmek istediklerini bildirdi.

Raab, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, Prenses'le ilgili durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Prenses Latife'nin babası tarafından rehin tutulduğunu söylediği görüntülerin "çok üzücü" olduğunu dile getiren Raab, "BAE dahil tüm ortaklarımızla her zaman insan hakları sorunlarını gündeme getiriyoruz." dedi.

Raab, hem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği hem de kendilerinin konuyu çok yakından izleyeceğini kaydederek, "İnsanlar, sadece insani gerekçelerle onun hayatta ve iyi olduğunu görmek istiyor. Elbette, bunun doğal bir içgüdü olduğunu düşünüyor ve memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını kendisini rehin tutmakla suçlamıştı.

BBC'de yayınlanan ve gizli çekilen videolarda Latife, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı ve polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tuttuğunu söylemişti.

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında çok sayıda insan hakları savunucusu, Latife'nin zorla ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

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