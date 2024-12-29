HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'den Esma Esed baskısı! Ülkeye giremeyeceğini açıkladı

İngiltere'den Esma Esed baskısı! Ülkeye giremeyeceğini açıkladı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.12.2024 17:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanlık kaynakları, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a seyahat yaptırımı uygulanan bir şahıs olduğunu ve İngiltere'ye giremeyeceğini ifade etti. İngiliz Başbakanlık kaynakları ise kanser tedavisini İngiltere'de sürdürmek isteyen Esed'in doğduğu ve vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyeceğini ifade etti.

İngiltere'den Esma Esed baskısı! Ülkeye giremeyeceğini açıkladı

Suriye'den kaçarak Moskova'ya sığınan Esad ailesi İngiltere'de tartışma konusu oldu. İngiliz medyasında yer alan haberde, Esma Esed'in kanser tedavisi gördüğü ve yaşama şansının yüzde 50 olduğu kaydedildi. Esed'in eşinden boşanma ve tedavi için İngiltere'ye dönme niyeti olduğu iddia edilirken Londra'da özel kliniği bulunan babası Fawaz Akhras'ın ise kızına destek olmak için İngiltere'den Rusya'ya gittiği öne sürüldü.

İngiliz Başbakanlık kaynakları ise kanser tedavisini İngiltere'de sürdürmek isteyen Esed'in doğduğu ve vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyeceğini ifade etti. Başbakanlık kaynakları, 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esed'in herhangi bir seyahat dökümanının bulunmadığını açıkladı.

sdfsddf

ESAD'E UYGULANAN YAPTIRIMLAR NEDENİYLE İNGİLTERE'YE GİRİŞİ MÜMKÜN DEĞİL!

The Paper gazetesi de pasaport süresi dolan Esed'in, aynı zamanda seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara tabi olduğunu hatırlattı.

Gazeteye konuşan başbakanlık kaynakları, Esed'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere'ye girişinin mümkün olmadığını belirtti. Ülkede vatandaşlıktan çıkarma yetkisi bulunan İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Esed'in ülkeye girişine izni verilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık'ta Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Esed'in İngiltere'ye dönme ihtimali karşısında, "Esed, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır." demişti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Beşar Esad seyahat Esma Esad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke Belçika oluyor! 1 Ocak'tan itibaren...

Elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke Belçika oluyor! 1 Ocak'tan itibaren...

Refah payını işaret ederek konuştu

Refah payını işaret ederek konuştu

Ölümle burun burunayken attığı son mesaj tüyleri diken diken etti

Ölümle burun burunayken attığı son mesaj tüyleri diken diken etti

İstanbul'da operasyon! Milyarlık CEO gözaltına alındı

İstanbul'da operasyon! Milyarlık CEO gözaltına alındı

En düşüğünden en yükseğine tüm ihtimaller bir tabloda

En düşüğünden en yükseğine tüm ihtimaller bir tabloda

Öcalan'la görüşen DEM Parti'den ilk hamle: Tarih de verdiler

Öcalan'la görüşen DEM Parti'den ilk hamle: Tarih de verdiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.