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İngiltere'den flaş açıklama: 15 bin Rus askeri öldürüldü

25.04.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'da 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü ifade etti. Rus ordusunun 2 binden fazla zırhlı aracının da imha edildiğini söyleyen Wallace, "Rusya şu ana kadar neredeyse tüm hedeflerinde başarısız oldu." dedi.

İngiltere'den flaş açıklama: 15 bin Rus askeri öldürüldü

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatındaki kayıplarını açıkladı. Değerlendirmelerine göre saldırı sırasında yaklaşık 15 bin Rus askeri personelinin öldürüldüğünü kaydeden Wallace, ayrıca 2 binden fazla zırhlı aracın imha edildiğini veya ele geçirildiğini, bunlar arasında en az 530 tank bulunduğunu söyledi.

"60'TAN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI VE HELİKOPTER..."

Rusya'nın ayrıca 60'tan fazla helikopter ve savaş uçağı kaybettiğini belirten Wallace, Karadeniz Filosu'na ait Moskova kruvazörünün de battığını anımsattı.

Wallace, "Rusya şu ana kadar neredeyse tüm hedeflerinde başarısız oldu. Bu başarısızlığın farkında olarak Rus komutanlığı yeniden bir araya geldi, takviyeler yaptı ve Donetsk ve Luhansk bölgelerinin güvenliğini sağlamaya odaklandı." dedi.

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İşgalin sonraki aşamasında, Rusya'nın Donbas'ta daha fazla yeri işgal etme ve bölgeyi Mariupol üzerinden Kırım'a bağlama girişiminde bulunacağını tahmin ettiklerini söyleyen İngiliz Savunma Bakanı, bu nedenle Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu yardım ve silahların sağlanmasının acil önemde olduğunu vurguladı.

UKRAYNA'YA YAPILAN ASKERİ YARDIMI AÇIKLADI

Bugüne kadar Ukrayna'ya 5 binden fazla tanksavar füzesi, 100'den fazla füzesiyle beraber 5 Hava Savunma sistemi ve 4,5 ton plastik patlayıcı sağladıklarını vurgulayan Wallace, Starstreak hava savunma füzelerinin de kullanımda olduğunu bildirdi.

Hava savunma füzeleri fırlatıcılarıyla donatılmış az sayıda zırhlı araç vereceklerini de duyuran İngiliz Savunma Bakanı, "Bu Stormer araçları, Ukrayna kuvvetlerine hem gündüz hem de gece gelişmiş kısa menzilli hava savunma imkanı sağlayacak." dedi. (AA)

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