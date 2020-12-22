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İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

22.12.2020 08:34 | Son Güncelleme:
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İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Son dakika haberine göre koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den Türkiye'ye gelen yolcularla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Koca, gelen her yolcuya gerekli testlerin yapıldığını ve testleri negatif çıksa bile 335 yolcunun izolasyona alındığını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

"İngiltere’de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk.

Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.

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14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır."

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