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İngiltere'den Huawei kararı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 14:10 | Son Güncelleme

Huawei her olumsuzluğa karşı mücadelesini başarılı bir şekilde devam ederken teknoloji dünyasındaki gücünü de korumaya devam ediyor. Fakat akıllardaki soru bu ne zamana kadar böyle devam edecek, firma kendisine yapılan baskılara ve ambargolara karşı daha ne kadar dayanabilecek?

İngiltere'den Huawei kararı!

Bilindiği üzere ABD yasaklama ve ambargo uygulamış, özellikle Google servisleri tarafından büyük darbe almıştı.

İNGİLTERE 5G İÇİN HUAWEİ'DEN VAZGEÇİYOR

Bu darbe sadece ABD ile sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor, sırada İngiltere var. Çünkü İngiltere, 5G donanımlarında Huawei kullanmayı bırakmaya hazırlanıyor. Bırakırken tabii ki yeni müşterisi için de çalışmalarını sürdürüyordu. Yeni müşterileri Huawei’nin en büyük rakibi Samsung olacak gibi gözüküyor.

SAMSUNG'DAN TEDARİK YAPABİLİRİZ MESAJI

Samsung bu konuda bir açıklama yaparken 5G altyapı sektöründe iyi bir konumda olunmak istendiği iletiliyor. Huawei ekipmanlarının kaldırılma işini yapabileceklerini aktarıyorlar. Samsung’da üst yönetici görevi yürüten Woojune Kim yaptığı konuşmada, kesinlikle İngiliz operatörlere tedarik yapılabileceğini ve firmanın kaynaklarını 4G, 5G ve 6G çalışmalarına odaklandığını belirtti.

Huawei’nin nasıl bir politika izleyeceği merak konusu. Yasakların ve sansasyonel kararların mimarı olan Trump’ın ambargosundan sonra kendisine aktarılan iddiaları reddetse de yasakların kurbanı oldu. Herhalde firmaların şu anki en büyük suçları Çin ile olan bağlantıları. Kendilerine yapıştırılan bu damgadan nasıl kurtulacakları ise bir muamma.

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