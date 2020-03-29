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İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 12:58 | Son Güncelleme

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. İngiliz Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Nicki Credland, "Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak kabul etmeliyiz ki, herkesi kurtaramayacağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bin 21 kişi yaşamını yitirirken; 17 bin 315 kişinin virüs testi pozitif çıktı. Ülkede vaka sayılarının artışı ile Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) önümüzdeki 7 günde hiç olmadığı kadar yoğun olacağı ve bunun sağlık sistemi için adeta bir ‘test’ olacağı ifade edildi.

'YOĞUN BAKIM HEMŞİRE SAYIMIZ YETERSİZ'

İngiliz Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Nicki Credland, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yeteri kadar yoğun bakım hemşiremiz yok. Kabul etmeliyiz ki herkesi kurtaramayacağız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere koronavirüs Covid-19

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