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İngiltere'den koronavirüs tedbiri: Zorla karantinaya alınacaklar

DÜNYA HABERLERİ  | 10.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

İngiltere, yeni tip koronavirüsü "ciddi ve yakın bir tehdit" ilan ederken, ülkedeki vaka sayısı da 8'e çıktı. Koronavirüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

İngiltere'den koronavirüs tedbiri: Zorla karantinaya alınacaklar

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasında yeni tip koronavirüsün halk sağlığına "ciddi ve yakın tehdit" oluşturduğu kaydedilerek, virüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Buna göre, koronavirüs taşıyan kişiler zorla karantinaya alınabilecek ve halk sağlığına tehdit oluşturmaları durumunda istemeseler dahi tecrit edilebilecek.

'ENFEKTE BÖLGE' İLAN EDİLDİ

Ayrıca Çin'den tahliye edilen İngilizlerin gözlem altında tutulduğu 2 ayrı hastane, "tecrit tesisleri" olarak belirlenirken, salgının başladığı Vuhan kenti ve Hubey eyaleti de "enfekte bölge" ilan edildi.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Öte yandan, ülkede 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 8'e yükseldi.

ÇİN'DE KORONAVİRÜSDEN 909 KİŞİ ÖLDÜ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan son açıklamada, ülke genelinde yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong’da olmak üzere 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500’ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171’e ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ingiltere

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