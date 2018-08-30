İngiltere'den milli uydu sistemi!

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, AB'nin Galileo projesine alternatif olacak kendi uydu sistemini kurmasına yönelik araştırmalara 92 milyon sterlin ayrılacağı belirtildi.
İngiltere'nin Brexit sonrası döneme hazırlıkları finanse etmek için ayırdığı 3 milyar sterlin ödenekten karşılanacak parayla, milli uydu sistemini tasarlama ve geliştirme imkanlarına yönelik 18 aylık bir çalışma yapılması öngörülüyor.
Bu sürenin sonunda çalışmaları sürdürme kararı alınması halinde, İngiltere'nin milyarlarca sterline mal olacak uydu sistemini üretmeye başlayacağı açıklandı.
İngiltere de kendi uydu sistemini hayata geçirmesi halinde ABD, AB, Rusya ve Çin'den sonra bu kapasiteye ulaşan 5. aktör olacak.
Küçük uydu üretiminde dünya lideri konumunda yer alan İngiltere, İskoçya'da bir "uzay limanı" açmaya yönelik çalışma da yürütüyor.
İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Greg Clark da yaptığı açıklamada, ülkesinin uzay sanayisi ve uydu teknolojisinde dünyanın lider ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, "Galileo'ya alternatif olacak bir opsiyona yatırım yaparak güvenlik ihtiyaçlarımızın İngiltere'nin dünya lideri uzay sektörü tarafından karşılanmasını temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.
AB Komisyonunun Galileo projesinden İngiltere’yi dışlaması ihtimaline dikkati çeken Clark, bunun projenin gecikmesine ve maliyetinin artmasına yol açabileceğini kaydetti.
Galileo sistemi nedir?
AB tarafından ABD ordusunun denetimi altındaki GPS'e, Rus GLONASS'a ve Çin Beidou'ya alternatif bir uydu sistemi olarak tasarlanan Galileo'nun 2020'de tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.
Toplam 30 uydunun dünya yörüngesine oturtularak hizmet vermesi düşünülen Galileo'nun ilk uydusu 2005 yılında gönderilmişti. Yaklaşık 10 milyar avroya mal olan Galileo sisteminin 6 yedek uydusunun bulunması planlanıyor.
İngiltere önceki yıl yapılan referandum ile AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere ile AB arasında devam eden ayrılık müzakerelerinin tamamlanmasının ardından ülkenin 29 Mart 2019'da AB üyeliğinin resmen sona ermesi öngörülüyor.
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