İngiltere'den milli uydu sistemi!

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, AB'nin Galileo projesine alternatif olacak kendi uydu sistemini kurmasına yönelik araştırmalara 92 milyon sterlin ayrılacağı belirtildi.

İngiltere'nin Brexit sonrası döneme hazırlıkları finanse etmek için ayırdığı 3 milyar sterlin ödenekten karşılanacak parayla, milli uydu sistemini tasarlama ve geliştirme imkanlarına yönelik 18 aylık bir çalışma yapılması öngörülüyor.

Bu sürenin sonunda çalışmaları sürdürme kararı alınması halinde, İngiltere'nin milyarlarca sterline mal olacak uydu sistemini üretmeye başlayacağı açıklandı.

İngiltere de kendi uydu sistemini hayata geçirmesi halinde ABD, AB, Rusya ve Çin'den sonra bu kapasiteye ulaşan 5. aktör olacak.

Küçük uydu üretiminde dünya lideri konumunda yer alan İngiltere, İskoçya'da bir "uzay limanı" açmaya yönelik çalışma da yürütüyor.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Greg Clark da yaptığı açıklamada, ülkesinin uzay sanayisi ve uydu teknolojisinde dünyanın lider ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, "Galileo'ya alternatif olacak bir opsiyona yatırım yaparak güvenlik ihtiyaçlarımızın İngiltere'nin dünya lideri uzay sektörü tarafından karşılanmasını temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.