İngiltere’den tartışma yaratacak göçmen planı

Zorlu bir Brexit sürecinin ardından Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılan İngiltere, bir yandan koronavirüsün yıkıcı etkisiyle mücadele ederken, diğer yandan yasa dışı göçmen sorunu ülkenin gündeminde.

İngiliz basını, İçişleri Bakanı Priti Patel’in göçmenlerle ilgili yeni bir plan hazırlığında olduğunu öne sürdü. Patel’in Manş Denizi’ni geçerek ülkeye gelen göçmenlerin önüne geçmek istediğini yazan Daily Mail, bunun için ‘geri gönderme’ formülünün değerlendirildiğini aktardı.

Bu noktada öne çıkan iki seçenek var. İlk seçenek göçmenlerin İngiltere’ye gelmek için yola çıktığı ülkeye geri gönderilmesi, ikinci seçenek ise anlaşma neticesinde üçüncü bir ülkeye gönderilmesi. İngiliz basını, ikinci seçenek için Türkiye’nin adının öne çıktığını iddia etti.

‘ENGELLEYECEK BİR YASA YOK’

Bakanlığa yakın kaynaklar isim vermeden yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin halihazırda AB ile göçmenler konusunda anlaşmasının bulunduğunu, milyonlarca insanın ödenen fonlar sayesinde ülkede yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti. İngiltere’nin de benzer bir formülle göçmenleri Türkiye’ye göndermeye sıcak baktığı vurgulandı.