HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'den tepki! “İran asla nükleer silaha sahip olmamalı”

İngiltere'den tepki! “İran asla nükleer silaha sahip olmamalı”

23.11.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İran’ın uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "İran asla nükleer silaha sahip olmamalı" dedi.

İngiltere'den tepki! “İran asla nükleer silaha sahip olmamalı”

İran’ın yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurmasına İngiltere’den tepki geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İran nükleer programını daha da genişletiyor. Bu, rejimin küresel güvenlik için oluşturduğu tehlikenin bir başka kanıtıdır. İçeride kendi halkına vahşice zulmeden bir rejim, mutlaka dışarıdaki dostlarımızı ve müttefiklerimizi tehdit edecektir. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı" dedi.

İngiltere Başbakanı Kiev'i ziyaret etti İngiltere Başbakanı Kiev'i ziyaret etti

YÜZDE 60 SAFLIKTA

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile yeterli iş birliği yapmadığı gerekçesiyle UAEA Yönetim Kurulunda İran aleyhine alınan karara tepki olarak yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurmuştu. İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Fordo nükleer tesisinde uranyumun yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmeye başlandığı, zenginleştirilen uranyum miktarının arttırıldığı ifade edilmişti. (İHA)

thumbs_b_c_9ef7d991a9fd8b5144cb1e82bf281cb6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en büyük iPhone fabrikası karıştı!Dünyanın en büyük iPhone fabrikası karıştı!
Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşunKorkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun
Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'
Anahtar Kelimeler:
İngiltere İran

En Çok Okunan Haberler

Elini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorum

Elini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorum

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...

İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Deprem anında esrarengiz görüntü!

Deprem anında esrarengiz görüntü!

İlginizi Çekebilir

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi! İkisi de 'Evet!' dedi

Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi! İkisi de 'Evet!' dedi

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.