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İngiltere'den Türkiye açıklaması!

28.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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İngiltere'den Türkiye açıklaması!

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını ve tarafların görüşmelere devam edeceklerini taahhüt etmelerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Morton, Twitter hesabından, Türkiye ve Yunanistan arasında 25 Ocak'ta 61. turu tamamlanan istikşafi görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

İngiltere'nin bölgesel gerilimlerin azaltılması için her iki ülkenin istikşafi görüşmelere yeniden başlamasını ve görüşmeleri devam ettirmeye yönelik taahhütte bulunmalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Morton, görüşmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı ve refahı için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak'ta İstanbul'da tamamlanmış, görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımların ele alındığı bildirilmişti.

Taraflar, bir sonraki istikşafi görüşmelerin Atina'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

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