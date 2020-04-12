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İngiltere'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2020 00:11 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

İngiltere'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü

Morton, Twitter hesabından gönderilen yardımların fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkürlerimi ifade etmek isterim." diye yazdı.

Yardımların 14 ton olduğunu vurgulayan Morton, "Bu cömert hediye, İngiltere ile Türkiye arasındaki dostluğun gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

OSMANLI'NIN KITLIK ZAMANI İRLANDALILARA YARDIMINI AKLA GETİRDİ

Türkiye'nin İngiltere'ye yardım göndermesi yazılı ve görsel basında da haber olurken, İngilizler sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye teşekkür etti.

Sean McGrinder adlı bir Twitter kullanıcısı 1845 yılında İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık felaketi zamanında Osmanlı'nın İrlandalılara yardım ettiğini hatırlatarak, "Aynı şeyi kıtlık zamanı İrlandalılar için de yapmışlardı. Bravo Türkiye." diye yazdı.

KORUYUCU EKİPMAN SIKINTISI VE ÖLÜMLER ÖZÜR DİLETTİ

Kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen sağlık çalışanları, hükümeti eleştiriyor. Ülkede 19 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, İçişleri Bakanı Priti Patel, "İnsanlar başarısızlıklar olduğunu düşünüyorsa özür dilerim." dedi.

"DEĞERLİ KAYNAK"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günü düzenlediği basın toplantısında koruyucu ekipmanlara duyulan ihtiyaca da dikkati çekerek, bu ekipmanların "değerli kaynak" olarak görülmesi ve sadece klinik ihtiyaç olduğunda kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.

YARDIMLAR

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye dün tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardım malzemeleri maske, N95 maske ve tulumdan oluşurken, paketlerin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilmişti.

Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Kovid-19 Wendy Morton

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