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  4. İngiltere'den yola çıkmıştı! Lüks gemi bu kez yolcusuz geldi

İngiltere'den yola çıkmıştı! Lüks gemi bu kez yolcusuz geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2020 16:24 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesine demir atan lüks yolcu gemisi bu kez boş geldi. Limanda 1 hafta boyunca kalacağı öğrenilen yolcu gemisi, yüzlerce yolcuya ev sahipliği yapıyordu.

Edinilen bilgilere göre özel bir tur firmasının geçen yıl İngiltere’den aldığı büyük lüks yolcu gemisi bu yıl pandemiden dolayı mavi tura çıkmadı. Yolcu ve mürettebat ile birlikte bin kişi kapasiteli lüks yolcu gemisi, bugün öğle saatlerinde boş olarak körfezden giriş yaparak Adaağzı Mevkii’nde bulunan gümrüklü deniz hudut kapısı limanına demir attı. 200 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde ki İngiltere bayraklı lüks yolcu gemisinde bir yolcuya bir mürettebattın hizmet ettiği öğrenildi. Yolcu gemisinin motor ve teknik bakımlarının ardından Yunanistan adalarına geri döneceği bildirildi. Maramaris’e yolcu gemisinin geldiğini gören esnaflar, geminin boş olarak bakım amacıyla geldiğini duyunca, hayal kırıklığına uğradı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında geminin mürettabatı da limana inmeden bakım süresi boyunca gemide konaklamaya devam edecekleri öğrenildi. İHA

Lüks yolcu gemisi Marmaris’e bu kez yolcusuz geldi

Lüks yolcu gemisi Marmaris’e bu kez yolcusuz geldi

Lüks yolcu gemisi Marmaris’e bu kez yolcusuz geldi

Lüks yolcu gemisi Marmaris’e bu kez yolcusuz geldi

Lüks yolcu gemisi Marmaris’e bu kez yolcusuz geldi

Lüks yolcu gemisi Marmaris’e bu kez yolcusuz geldi

Lüks yolcu gemisi Marmaris’e bu kez yolcusuz geldi

Lüks yolcu gemisi Marmaris’e bu kez yolcusuz geldi

Lüks yolcu gemisi Marmaris’e bu kez yolcusuz geldi

Lüks yolcu gemisi Marmaris’e bu kez yolcusuz geldi

Lüks yolcu gemisi Marmaris’e bu kez yolcusuz geldi
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