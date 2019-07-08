İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranları arıyor

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin Washington Büyükelçisinin ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki diplomatik yazışmalarının sızdırılmasının bu işin sorumlularına "ciddi sonuçları" olacağını ifade etti.

Hunt, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında soru üzerine, Daily Mail Gazetesi'ne diplomatik yazışmaların sızdırılmasıyla ilgili konuştu.

Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ın değerlendirmelerinin ABD siyasetine ilişkin kişisel görüşlerini içerdiğini belirten Hunt, "Büyükelçinin ABD yönetimi ya da yönetimle ilişkiler konusundaki değerlendirmelerini paylaşmıyorum ancak samimi değerlendirmeler yapma hakkını savunuyorum. Dünyanın dört bir yanındaki diplomatlarımızın bunu yapmaya devam etmeleri çok önemli." diye konuştu.

Hunt, sızıntı konusunda çok endişeli olduğunu vurgulayarak, İngiliz diplomatların samimi şekilde fikir alışverişinde bulunabilmelerinin önemine işaret etti.

- "Ciddi sonuçlar olacak"

Sızıntının nasıl meydana geldiğini öğrenmeleri gerektiğini, bunun diplomatların açık değerlendirmelerde bulunmaya devam edebilmeleri için çok önemli olduğunu kaydeden Hunt, "Dolaysıyla bir sızıntı soruşturması yapacağız, umarım kaynağına ineriz. Elbette ki, kimin sorumlu olduğunu bulursak ciddi sonuçlar olacak." dedi.