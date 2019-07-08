HABER

İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranları arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: - "Elbette ki kimin sorumlu olduğunu bulursak ciddi sonuçlar olacak" - "Büyükelçinin ABD yönetimi ya da ABD yönetimiyle ilişkiler konusundaki değerlendirmelerini paylaşmıyorum ancak samimi değerlendirmeleri yapma hakkını savunuyorum" - Başbakan Theresa May'in Büyükelçisi Darroch'a inancının tam olduğu, ancak Trump hakkındaki tüm değerlendirmelerine katılmadığı belirtildi

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin Washington Büyükelçisinin ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki diplomatik yazışmalarının sızdırılmasının bu işin sorumlularına "ciddi sonuçları" olacağını ifade etti.

Hunt, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında soru üzerine, Daily Mail Gazetesi'ne diplomatik yazışmaların sızdırılmasıyla ilgili konuştu.

Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ın değerlendirmelerinin ABD siyasetine ilişkin kişisel görüşlerini içerdiğini belirten Hunt, "Büyükelçinin ABD yönetimi ya da yönetimle ilişkiler konusundaki değerlendirmelerini paylaşmıyorum ancak samimi değerlendirmeler yapma hakkını savunuyorum. Dünyanın dört bir yanındaki diplomatlarımızın bunu yapmaya devam etmeleri çok önemli." diye konuştu.

Hunt, sızıntı konusunda çok endişeli olduğunu vurgulayarak, İngiliz diplomatların samimi şekilde fikir alışverişinde bulunabilmelerinin önemine işaret etti.

- "Ciddi sonuçlar olacak"

Sızıntının nasıl meydana geldiğini öğrenmeleri gerektiğini, bunun diplomatların açık değerlendirmelerde bulunmaya devam edebilmeleri için çok önemli olduğunu kaydeden Hunt, "Dolaysıyla bir sızıntı soruşturması yapacağız, umarım kaynağına ineriz. Elbette ki, kimin sorumlu olduğunu bulursak ciddi sonuçlar olacak." dedi.

- "May'in Büyükelçiye inancı tam"

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise büyükelçilerin yalın değerlendirmelerinin, bakanların veya hükümetin görüşünü yansıtması gerekmediği belirtildi.

Başbakan Theresa May'in Büyükelçisi Darroch'a inancının tam olduğu ancak Trump hakkındaki tüm değerlendirmelerine katılmadığı aktarıldı.

- "Beceriksiz"

Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de bugün yayımlanan haberde, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.

Haberde, Darroch'ın ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer alıyordu.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesi de bulunuyordu.

PARTNERAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyorAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyorKefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sivas'taTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sivas'ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD abd başkanı donald trump Başbakan Theresa May ingiltere İngiltere'deki diplomatik yazışmaların sızdırılması Jeremy Hunt

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de kendisine yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Pendik'te araca saldıran şüphelilerin ifadelerinin alındığı polis merkezinin amiri açığa alındı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

TGS'den SETA raporuna suç duyurusu

Olay yaratan rapora suç duyurusu

Adliye önünde 'boşanmak istiyorum' eylemi

Adliye önünde 'boşanmak istiyorum' eylemi

Muğla'da dev uyuşturucu operasyonu!

Muğla'da dev uyuşturucu operasyonu!

Bursa'da feci kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı

Bursa'da feci kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.