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İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: "Gümrük birliğine inanmıyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra bir gümrük birliği anlaşması yapılacağına inanamadığını açıkladı.İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brexit sonrası için bir dizi öngörüde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra bir gümrük birliği anlaşması yapılacağına inanamadığını açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brexit sonrası için bir dizi öngörüde bulundu. İngiltere ekonomisinin geçici bir gümrük birliğiyle çalışamayacak kadar büyük olduğunu söyleyen Hunt, “Gümrük birliğinin uzun vadeli bir çözüm olduğuna inanmıyorum” dedi. Hunt, Muhafazakar Parti ve Demokrat Parti’nin Brexit’in gerçekleşmesi için aralarında anlaşması gerektiğine de değindi.
Partilerin aralarında ne olursa olsun anlaştığını görmek istediğini söyleyen Hunt, “Biliyorum mühim bir haftadayız. Bence, her konuda uzlaşmaya istekli olmamız gereken bir zamandayız çünkü geçen hafta mecliste verilen mesaj, Brexit’in gerçekleşmediği için her iki partinin de seçmenlerinin çok ama çok kızdığıdır” diye konuştu.

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