İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt Myanmar'da

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonunun bu ülkedeki tespitleri karşısında kendisini insancıl sayan hiçbir ülkenin seyirci kalamayacağını söyledi. İki günlük resmi ziyaret için Myanmar’a giden Hunt, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Myanmar’daki korkunç acıları ortaya koydu. Böylesine ciddi iddialar karşısında kendisini insancıl sayan hiçbir ülke seyirci kalamaz.” dedi. İngiltere’nin Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıların kurbanlarına güvenlik ve adalet götürme konusunda kararlı olduğunu belirten Hunt, “Bu uzun bir yolculuk olacak ama onların koşullarını şimdi düzeltmekle başlayacak.” ifadesini kullandı. İngiltere’nin Myanmar’da ordu mensuplarının cinsel şiddetine maruz kalan 10 binden fazla kadına psikolojik destek sağladığını ve 53 bin kadının bakımı için sağlık görevlileri yolladığını anlatan Hunt, “Uluslararası ortaklarımız ile bu korkunç saldırıların kurbanı olanlara desteğimizi artıracağız.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hunt’ın Myanmar ziyareti sırasında Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı olaylar ile ilgili yetkililerle bir araya geleceği belirtildi. Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile de görüşecek Hunt’ın, Arakan’ı da ziyaret edeceği kaydedildi. Hunt geçen hafta Londra’da Arakan toplumunun temsilcileri ile bir araya gelmişti. - Arakan sorunu BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını istemişti. Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu topraklarını terk ederek bölge ülkelere göç etti. Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.