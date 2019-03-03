İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'ın Yemen ziyareti

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Yemen'de Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile görüştü.

İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Hunt'ın bugün Aden kentini ziyaret ederek el-Hanbeşi ve el-Yemani ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada Hunt'ın ziyaretiyle 1996 yılından bu yana bu ülkeye giden ilk İngiliz dışişleri bakanı, ülkede çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana da ilk batılı dışişleri bakanı olduğu vurgulandı.

Aden Limanı'nı da ziyaret eden Hunt'ın burada ülkeye insani yardım malzemesi girişini incelediği ve yardım kuruluşu yetkilileriyle görüştüğü kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Bakan Hunt, "Stockholm barışı sürecinde başarı için son bir şansımız var. Hudeyde Limanı'nın ocak ayı başında militanlardan temizlenmesi ve tarafsız denetime girmesi gerekiyordu. Eğer taraflar Stockholm'daki taahhütlerine bağlı kalmazsa, süreç birkaç hafta içinde ölebilir." ifadelerini kullandı.