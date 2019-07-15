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İngiltere Dışişleri Bakanı: 'İran Nükleer Anlaşmasını Korumak İçin Zaman Var'

15.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak adına halen daha zaman olduğunu söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı: 'İran Nükleer Anlaşmasını Korumak İçin Zaman Var'

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak adına halen daha zaman olduğunu söyledi.

Jeremy Hunt, Brüksel’de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada “İran halen daha nükleer bomba elde etmekten bir yıl uzak durumda. Zaman daralsa da halen daha anlaşmayı kurtarmak için küçük bir fırsat var” dedi.

Brüksel’de düzenlenen toplantı İran ve Amerika’nın tansiyonu düşürmesi için yapılabilecekler ve anlaşmanın çökmesini önlemek konularına eğiliyor.

Amerika Başkanı Trump’ın Amerika’yı nükleer anlaşmadan çekme kararıyla birlikte yaşanan olaylar neticesinde iki ülke arasındaki tansiyon ciddi anlamda yükseldi. Amerika bu süreçte İran’a yönelik yeni ambargoları devreye soktu.

Amerika’nın yeni ambargoları devreye sokmasına karşılık iran anlaşmada imzası bulunan diğer ülkeler ve Avrupa Birliği’ne kendisinin haklarının korunması konusunda çağrı yaptı aksi takdirde anlaşma şartlarını yerine getirmekten vazgeçeceğini ilan etti.

Son olarak İran anlaşma kapsamında kendisine tanınan hakkın üzerinde uranyum zenginleştirmeye başladığını ilan etmişti. Bu konuda İran’a yönelik cezai bir yaptırım olup olmayacağı sorusuna da İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, bu konuda bir denetim mekaznizması olduğunu ve incelemeler sonunda adım atılacağını söyledi.

Bir süre sonra İngiltere’de Başbakan koltuğuna oturması beklenen Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Amerika’nın da üzerinde durduğu İran’ın bölgedeki etkisinin azaltılması konusuna destek verdiğini söylese de Washington’un mevcut yaklaşımına karşı çıkıyor.

Hunt, “Amerika ve İngiltere küresel barış ve refah konusunda 75 yıldan uzunca süredir birlikte çalışıyorlar ama bazen dostlar da farklı fikirlerde olabilirler. Bu nokta bizim aynı fikirde olmadığımız ender alanlarda biri. Ama bu yine de barışı temin etmek için yakın çalışmayı sürdürmeyeceğimiz anlamına gelmiyor” dedi.

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