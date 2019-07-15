İngiltere Dışişleri Bakanı: 'İran Nükleer Anlaşmasını Korumak İçin Zaman Var'

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran nükleer anlaşmasını kurtarmak adına halen daha zaman olduğunu söyledi.

Jeremy Hunt, Brüksel’de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada “İran halen daha nükleer bomba elde etmekten bir yıl uzak durumda. Zaman daralsa da halen daha anlaşmayı kurtarmak için küçük bir fırsat var” dedi.

Brüksel’de düzenlenen toplantı İran ve Amerika’nın tansiyonu düşürmesi için yapılabilecekler ve anlaşmanın çökmesini önlemek konularına eğiliyor.

Amerika Başkanı Trump’ın Amerika’yı nükleer anlaşmadan çekme kararıyla birlikte yaşanan olaylar neticesinde iki ülke arasındaki tansiyon ciddi anlamda yükseldi. Amerika bu süreçte İran’a yönelik yeni ambargoları devreye soktu.

Amerika’nın yeni ambargoları devreye sokmasına karşılık iran anlaşmada imzası bulunan diğer ülkeler ve Avrupa Birliği’ne kendisinin haklarının korunması konusunda çağrı yaptı aksi takdirde anlaşma şartlarını yerine getirmekten vazgeçeceğini ilan etti.