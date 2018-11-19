İngiltere Dışişleri Bakanı İran'a Gidiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran’a ilk kez resmi bir ziyarette bulunacak. İngiliz bakanın ofisinden yapılan açıklamaya göre Hunt, İran yönetimiyle, 2015 yılında imzalanan ve Amerika’nın çekildiği nükleer anlaşmayla ilgili konuları görüşecek.
Mayıs ayında Amerika Başkanı Donald Trump Amerika’yı bir önceki Başkan Barack Obama zamanında imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekmişti. Söz konusu anlaşma İran ve büyük ülke arasında imzalanmıştı. Trump yönetimi bu ayın başlarında ayrıca İran’a yönelik yeni ambargo kararları da aldı. Yeni ambargolar İran’ın petrol satışı, bankacılık sistemi ve taşımacılık sektörünü hedef alıyor.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hunt’ın, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le görüşeceği duyuruldu. İngiliz bakanın, İran şartlara uymaya devam ettikçe İngiltere’nin anlaşmaya bağlı kalacağını belirteceği ayrıca nükleer konulardan kaynaklı ambargolara karşı, Avrupa ülkelerinin çabaları konusunu konuşacağı ifade edildi.
Hunt ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, “İran nükleer anlaşması, İran’ın nükleer silahlara sahip olma tehdidini ortadan kaldırarak, Ortadoğu’da istikrar açısından hayati öneme sahip olmayı sürdürüyor. Anlaşmanın devamı için şartlara yüzde yüz uyulması gerekiyor” dedi.
Hunt, “İran şartlara uyduğu sürece biz de anlaşmaya bağlı kalacağız. Ancak bölgenin karşı karşıya olduğu temel zorluklarla da başa çıkacaksak, bu durumda İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine de son verdiğini görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Hunt’ın İran’ın Suriye ve Yemen’deki faaliyetlerini de gündeme getireceği belirtildi. Masada ayrıca İran’ın insan hakları konusundaki ihlalleri ve tutuklu İranlı İngiliz vatandaşları yardım kuruluşu çalışanlarının serbest bırakılmaları da olacak.
Hunt, “İran yönetimine net bir mesajla geliyorum; masum insanları hapise atmak diplomatik bir baskı unsuru olamaz ve olmamak zorundadır” dedi.
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