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İngiltere Dışişleri Bakanı, oğlu için adalet isteyen babayla görüşmeyi reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

Bir ABD ajanının eşinin, ölümüne neden olduğu gencin ailesine destek verenler, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı protesto ederek "korkak" diye bağırdı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, bir ABD'li ajanın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin babasıyla görüşmeyi reddetmesi tepki çekti.

Harry Dunn adlı gencin babası Tim Dunn ve aileye destek verenler, Raab'ın Londra'daki seçim bölgesinde yaptığı toplantıya katılmak istedi.

Ancak toplantının yapıldığı kilisede yer olmadığı iddiasıyla baba Dunn'ın içeri girmesine izin verilmedi. Bunun üzerine kiliseye girerken Raab'la görüşmek isteyen Dunn, bu girişiminde de başarılı olamadı. Bakan Raab, içeridekileri bekletmek istemediği gerekçesiyle babayla konuşmayı reddederek kiliseye girdi.

Raab'ı oğullarının ölümüne neden olan ajan eşi Anne Sacoolas'ın kaçmasına yasalara aykırı olarak izin vermekle suçlayan Dunn, toplantıda seçmenlerden başka bir adayı desteklemelerini istemeyi planladığını ancak içeri giremediği için bunu yapamadığını söyledi.

Dunn, Raab'ın neden kendisiyle görüşmek istememiş olabileceğinin sorulması üzerine de "İhtiyacım olan cevapları vermek istemediğini düşünüyorum." dedi.

Raab, konuşmasının ardından kiliseden çıkarken protesto edildi. Gencin ailesine destek verenlerin Raab'ın resmi araçla kiliseden ayrıldığı sırada "korkak" diye bağırdığı duyuldu.

- Ajan eşi kazadan sonra kaçtı

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki ABD üssü yakınlarında 27 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Harry Dunn'ın kullandığı motosikletle Anne Sacoolas'ın yönetimindeki otomobil çarpışmıştı.

Olaya ilişkin polisten yapılan açıklamada, kaza esnasında gencin motosikletiyle doğru şeritte, kadının ise yanlış şeritte olduğu belirtilmişti.

Kazada Harry Dunn ölürken, polis, Anne Sacoolas'ın dokunulmazlığının kaldırılması için ABD'nin Londra Büyükelçiliğine başvurmuştu. Ancak polise, kadın ve kocasının ülkeyi terk ettiği söylenmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve gencin ailesi, ABD Başkanı Donald Trump'la konuyu görüşse de kaçan diplomatın eşi İngiltere'ye dönmemişti.

Süreç içinde kadının kocası Jonathan Sacoolas'ın iddia edildiği gibi diplomat değil, üst düzey bir ajan olduğu da anlaşılmıştı.

Harry Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Bakan Raab'ın kadına diplomatik dokunulmazlık tanıma kararında yasalara aykırı hareket ettiğini belirterek "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla dava açacaklarını söylemişti.

Raab'ın, davayı kaybetmeleri durumunda masrafların aileden alınacağını söylemesi de tepki çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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