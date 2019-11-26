İngiltere Dışişleri Bakanı, oğlu için adalet isteyen babayla görüşmeyi reddetti

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, bir ABD'li ajanın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin babasıyla görüşmeyi reddetmesi tepki çekti.

Harry Dunn adlı gencin babası Tim Dunn ve aileye destek verenler, Raab'ın Londra'daki seçim bölgesinde yaptığı toplantıya katılmak istedi.

Ancak toplantının yapıldığı kilisede yer olmadığı iddiasıyla baba Dunn'ın içeri girmesine izin verilmedi. Bunun üzerine kiliseye girerken Raab'la görüşmek isteyen Dunn, bu girişiminde de başarılı olamadı. Bakan Raab, içeridekileri bekletmek istemediği gerekçesiyle babayla konuşmayı reddederek kiliseye girdi.

Raab'ı oğullarının ölümüne neden olan ajan eşi Anne Sacoolas'ın kaçmasına yasalara aykırı olarak izin vermekle suçlayan Dunn, toplantıda seçmenlerden başka bir adayı desteklemelerini istemeyi planladığını ancak içeri giremediği için bunu yapamadığını söyledi.

Dunn, Raab'ın neden kendisiyle görüşmek istememiş olabileceğinin sorulması üzerine de "İhtiyacım olan cevapları vermek istemediğini düşünüyorum." dedi.