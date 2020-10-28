İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Fransa'ya Destek ve NATO Uyarısı

Türkiye’nin Fransa mallarını boykot çağrısına karşın İngiltere Dışişleri Bakanı NATO müttefiklerinin ifade özgürlüğü ve değerlere karşı anlayış konusunda omuz omuza durması gerektiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “İngiltere, öğretmen Samuel Paty’nin öldürülmesi karşısında Fransa halkıyla dayanışma halindedir. Terörizm hiçbir şekilde ve asla haklı gösterilemez” dedi.

Raab “NATO müttefikleri ve daha geniş kapsamda uluslararası toplum ortak değerlere anlayış ve ifade özgürlüğü konusunda omuz omuza durmalıdır. Teröristlere bizleri bölebilmeleri için bir imkan vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Fransa'da, Hz. Muhammed ile ilgili karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen Samuel Paty'nin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam’la ilgili açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı hakkında “Macron denilen zatın İslamla, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var” demiş ardından da Fransız mallarını boykot çağrısı yapmıştı.

