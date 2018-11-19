HABER

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan İran'a nükleer anlaşma ve Yemen ziyareti

19.11.2018 22:54 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Tahran'a yaptığı ziyarette gündem, nükleer anlaşma ve Yemen'deki savaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan İran'a nükleer anlaşma ve Yemen ziyareti

Hunt, nükleer anlaşmayı "Ortadoğu'da istikrarın hayati bir bileşeni" olarak tanımladı.İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın geleceği ve Yemen savaşıyla ilgili konuları görüşmek üzere İran'a ziyarette bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında anlaşmadan tak taraflı olarak çekildiğini açıklamış, Washington ardından İran'a yaptırımlarını yeniden uygulamaya sokmuştu. 2015'te varılan anlaşmanın diğer tarafları olan Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya ve Çin ise anlaşmanın kurtarılması için çaba sarf ediyordu.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hunt, Pazartesi günü Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin, yaptıkları görüşme sırasında mevkidaşına, "Avrupalılar anlaşmayı kurtarma noktasında sarf ettikleri çabalara hız vermeli. Biz tüm senaryolara hazırız, buna anlaşma öncesi döneme dönmek de dahil" dediği belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre ise Hunt, İngiltere'nin nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ifade etti. Hunt'ın ayrıca görüşmede, Avrupa ülkelerinin ABD'nin yeniden yürürlüğe soktuğu yaptırımları hafifletme çabalarını gündeme getirdiği bildirildi. Ziyaretten önce yaptığı açıklamada Hunt, "Nükleer güç haline gelmiş bir İran tehlikesini bertaraf eden İran nükleer anlaşması, Ortadoğu'da istikrarın hayati bir bileşeni olmayı sürdürmektedir. Anlaşmanın varlığını sürdürebilmesi için anlaşmaya yüzde 100 bağlı kalınmasına ihtiyaç vardır" dedi.

İngiliz Dışişleri ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada Hunt'ın İran'a insan hakları sicili konusunda baskı uygulayacağını ve İngiliz-İran vatandaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunacağını açıkladı. İran medyasında ise bu yönde bir bilgiye yer verilmedi.

Yemen'de barış çabaları

Hunt ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in Yemen'deki savaş hakkında da görüştükleri kaydedildi. Bakanların, Yemen'deki savaşı sona erdirme noktasında sarf edilen uluslararası çabalara ivme kazandırmanın gerekliliğine vurgu yaptıkları belirtildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hunt, "İran bölgedeki büyük oyunculardan biri ve bizim Yemen'de barışı sağlama arzumuz çok ama çok güçlü. Bu bizim şu anki önceliklerimizden biri" şeklinde konuştu.

Yemen'de Husilerin "ateşkese hazırız" açıklamasının ardından sürece ilişkin İngiltere'nin hazırladığı taslak, Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Taslak, insani yardımların ulaştırılabilmesinin önündeki engellerin kaldırmasını öngörüyor. BM, Yemen'deki savaşı son yılların en büyük insani felaketi olarak tanımlıyor. Yemen'deki iç savaşta merkezi yönetimi destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dahil olduğu koalisyon güçleri, İran destekli Husilere karşı savaşıyor.

Reuters/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Güzel yıldız yeni filmine hazırlanıyorGüzel yıldız yeni filmine hazırlanıyor
Sigara Paketlerinde Logolar Olmayacak Uyarıcı Mesajlar ArtacakSigara Paketlerinde Logolar Olmayacak Uyarıcı Mesajlar Artacak
Yemen için ateşkes taslağı BM Güvenlik Konseyi'ne sunulduYemen için ateşkes taslağı BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Pakistan'a: Artık ödeme yapmayacağız

Trump'tan Pakistan'a: Artık ödeme yapmayacağız

Almanya'dan Suudilere kötü haber! Satışlar sonlandı!

Almanya'dan Suudilere kötü haber! Satışlar sonlandı!

Rusya yeni nesil uçaklarını Suriye semalarında denedi

Rusya yeni nesil uçaklarını Suriye semalarında denedi

Göçmenleri istemeyen yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Göçmenleri istemeyen yüzlerce kişi sokaklara döküldü

'Kaşıkçı'nın ölüm emrini o verdi'

'Kaşıkçı'nın ölüm emrini o verdi'

Almanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

Almanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.