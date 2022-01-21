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İngiltere Dışişleri Bakanı’ndan Rusya ve Çin’e Uyarı

21.01.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Dışişleri Bakanı, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i, Soğuk Savaş'tan bu yana hiç olmadığı kadar cesaretli olarak nitelediği diktatörlüklere karşı demokrasi için müttefiklerle birlikte savaşacakları konusunda uyardı

İngiltere Dışişleri Bakanı’ndan Rusya ve Çin’e Uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanı, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i, Soğuk Savaş'tan bu yana hiç olmadığı kadar cesaretli olarak nitelediği diktatörlüklere karşı demokrasi için müttefiklerle birlikte savaşacakları konusunda uyardı.

Avustralya ziyaretinde konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere ve "özgür dünyadaki" müttefiklerinin küresel tehditlere birlikte yanıt vermesi, Hint-Pasifik'teki demokrasilerle bağları derinleştirmesi ve istediklerini elde etmek için ekonomik bağımlılığı kullanan "küresel saldırganlarla yüzleşilmesi" gerektiğini söyledi.

Truss ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avustralya'nın nükleer denizaltı satın alma anlaşmasının tartışıldığı yıllık Avustralya-Birleşik Krallık Bakanlar İstişareleri (AUKMIN) için Sidney'de Avustralyalı bakanlarla biraraya geldi.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, ülkede bir İngiliz askeri üssü kurma planının olmadığını söyledi. İki ülke, Pekin'in etkisine karşı bölgedeki altyapıyı finanse etmek için anlaşmalar imzaladı.

Ortak bir açıklama yayınlayan bakanlar, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasından duydukları endişeyi ve "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne mutlak desteklerini" dile getirdi.

Dış ilişkiler düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü’nde konuşan Truss, Putin'in "büyük bir stratejik hata yapmadan önce Ukrayna'dan vazgeçmesi ve geri adım atması" gerektiğini söyledi.

Truss, "Çeçenistan'daki çatışmalar ve 1979-1989 Sovyet-Afgan savaşından bildiğimiz gibi, işgal sadece korkunç bir bataklığa ve can kaybına yol açacaktır" dedi. Truss, küresel saldırganların "Soğuk Savaş'tan beri görmediğimiz bir şekilde cesaretlendirildiğini" söyledi.

"Diktatörlüğü bir hizmet olarak tüm dünyaya ihraç etmeye çalışıyorlar.. Bu yüzden Belarus, Kuzey Kore ve Myanmar gibi rejimler en yakın müttefiklerini Moskova ve Pekin'de buluyorlar" diyen Truss, İngiltere’nin özellikle Pasifik'te saldırgan küresel aktörlere karşı Avustralya, İsrail, Hindistan, Japonya ve Endonezya gibi müttefiklerle birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

Truss ayrıca Çin'in Avustralya'ya ekonomik baskısının, İngiltere'ye Pekin'in ekonomik gücünü diğer ülkeler üzerinde kontrol uygulamak için kullandığını gösterdiğini belirtti.

Canberra'nın Corona virüsü pandemisinin kökenleri hakkında uluslararası bir soruşturma çağrısında bulunmasının ardından Avustralya mallarına ticari yaptırımlar uygulayan Pekin, ekonomik baskı suçlamalarını reddetti.

İngiltere-Avustralya görüşmeleri ve Çin'in artan nüfuzuna karşı koymaya odaklanmalarının sorulduğu Çin Dışişleri Bakanlığı, bu tür sonuçlara varılmasını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Sözde Çin tehdidi saçmalıklara dayanıyor. Çin buna şiddetle karşı çıkıyor, ilgili tarafları yanlış bir bölünme ve çatışma yaratma yolunda ilerlememeye çağırıyoruz" dedi.

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