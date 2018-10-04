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İngiltere: Dünyadaki Çoğu Siber Saldırının Arkasında Rusya Var

04.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı son dönemde dünyada yaşanan pek çok siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu söyledi.

İngiltere: Dünyadaki Çoğu Siber Saldırının Arkasında Rusya Var

İngiliz yetkililer son dönemde küresel alanda gerçekleşen siber saldırıların arkasında Rus istihbaratı içerisindeki askeri birimin olduğunu söylediler.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus istihbaratının siyasi kurumlar, medya şirketleri ve özel firmalara yönelik olarak pervasızca siber saldırılar düzenlediğini belirtti.

İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, çok sayıdaki siber saldırının arkasında Rus istihbaratı GRU’nun personeli olduğu belirlenen bilgisayar korsanlarının bulunduğu sonucuna varıldığını duyurdu.

Kurum, Ukrayna taşımacılık sistemi, Dünya Anti-Doping Ajansı ve 2016 Amerika Başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırıların da GRU’nun işi gibi durduğunu belirtiyor.

İngiliz yetkililer daha önce de Rus eski ajan Sergei Skripal ve kızının, İngiltere’nin Salisbury şehrinde zehirlenmesinden de GRU’yu sorumlu tutmuşlardı. Rusya bu iddiaları yalanlamıştı.

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