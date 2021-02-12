İngiltere ekonomisi 2020'de %9,9 küçüldü: '1709'dan bu yana en büyük daralma olabilir'

ONS'nin verilerine göre Ekim-Aralık dönemini kapsayan sonra çeyrekte ekonomi yüzde bir oranında büyüdü. Büyüme oranı Aralık'ta yüzde 1,2 oldu. Kasım'da ekonomi yüzde 2,3 daralmıştı.

Fakat uzmanlar, Merkez Bankası'nın yurt içi hasılayı hesaplama kriterlerinin yüz yıllar öncesine dayandığını belirterek, 2020'deki küçülmenin 1709'dan beri görülen en büyük ekonomik daralma olabileceğini söylüyor.

İngiltere'de GYİH ilk kez İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından hesaplanmıştı ve yıllık küçülme oranı hiçbir zaman yüzde 4,1'i aşmamıştı.

Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), rekor düzeydeki küçülmenin, ülke tarihinde görülen en büyük ekonomik daralmanın iki katından fazla olduğunu açıkladı.

Aralık ayında konaklama ve yeme-içme sektörüyle araba satışlarında toparlanma görüldü.

Aralık'taki büyüme çift dipli resesyonu önledi

Aralık'taki bu büyüme sayesinde İngiltere'nin 1970'lerden bu yana ilk kez çift dipli resesyona girmekten kurtulduğu belirtiliyor.

Resesyon, ekonominin iki çeyrek üst üste küçülmesini ifade ediyor. Çift dipli resesyon kavramı ise bir ekonominin resesyondan çıktıktan hemen sonra tekrar daralmasını tanımlıyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, verileri şöyle yorumladı:

"Bugünkü rakamlar ekonominin, tüm dünyayı etkileyen pandemide ağır bir darbe aldığını gösteriyor. Kış döneminde ekonominin direncine ilişkin bazı olumlu işaretler olmasına karşın mevcut karantina önlemleri birçok insanı ve işletmeyi etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle, istihdamı, işletmeleri ve insanların geçim kaynaklarını korumaya odaklanıyoruz."

Ekonomistler yürürlükteki sınırlamaların bahara kadar devam etmesinin beklendiğine dikkat çekerek bunun ekonomiye etkilerinin önümüzdeki aylarda da hissedileceğini belirtiyor.