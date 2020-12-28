İngiltere ekonomisi son pandemi önlemleriyle 'önceki tahminlerin yüzde 6 ötesinde küçülebilir'

İngiltere'nin önde gelen ekonomi odaklı düşünce kuruluşlarından biri, koronavirüs salgınının yeniden hız kazanması ve vaka sayılarının artışa geçmesi üzerine geçen hafta sıkılaştırılan önlemlerin ekonomiye maliyetinin çok yüksek olacağını, ekonominin ilkbahara kadar, daha geçen ay yapılmış tahminlere göre bile yüzde 6 daha fazla daralacağını söylüyor.

Guardian gazetesinin haberine göre Resolution Foundation düşünce kuruluşu Birleşik Krallık içindeki özerk İskoçya ve Galler bölgelerinde ilan edilen yeni önlemler ve İngiltere'nin büyük kısmını kapsayan son kapatma önlemlerinin muhtemelen yılın ilk aylarında da devam ettirileceğini tahmin ediyor.

Kuruluş bu nedenle, büyüme tahminlerini yapan Bütçe Uygulama Dairesi'nin (OBR) geçen ay 2021 yılı için yapmış olduğu yüzde 5,5'luk büyüme tahmininin şimdiden geçerliliğini kaybettiğini ve muhtemelen yüzde 4,3'lere gerileyeceğini söylüyor.

Resolution Foundation başkanı Torsten Bell "Yeni Covid-19 varyantını kontrol etme çabası, 2021'in ilk bir kaç ayında önlemlerin daha da sıkı bir şekilde sürdürülmesi anlamına gelecek" diyor.