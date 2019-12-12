HABER

İngiltere erken seçim için sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

İngiltere, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti.Yaklaşık 46 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de (TSİ 10.00) başladı.

İngiltere, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti.
Yaklaşık 46 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de (TSİ 10.00) başladı. Avam Kamarasının yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 22.00’ye kadar (TSİ 01.00) sürecek. 650 seçim bölgesinde 3 bin 322 aday Avam Kamarası için yarışacak. Seçime, Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Yeşil Parti, Brexit Partisi, Değişim İngiltere Partisi, İskoç Ulusal Partisi, Plaid Cymru Galler Partisi, Demokratik Birlik Partisi ve Sinn Feid Partisi katılacak.

Hükümeti kurmak için 326 milletvekili gerekiyor
Seçimde dar bölge çoğunluk sistemine göre en çok oyu alan parti parlamentoya girecek. İngiltere’de hükümet kurulabilmesi için 326 sandalyeye ulaşılması gerekiyor.

Neden erken seçime gidildi?
Brexit referandumunun üzerinden 3.5 yıl geçmesine rağmen Brexit krizi hala çözülemedi. Parlamento Brexit konusunda ikiye bölünmüş durumda. Brexit yanlısı Başbakan Boris Johnson, Brexit ile ilgili yasa tasarılarını Avam Kamarasından geçirebilecek çoğunluğa sahip olmadığı için parlamentoyu erken seçime çağırdı. Muhalefet milletvekillerinin de desteklediği çağrı sonucu İngiltere 2015’ten bu yana 3. kez sandık başına gitti.

Anketlerde Boris Johnson önde
Ülkede yapılan anketlerde Başbakan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 37 ile önde görülüyor. Jeremy Corbyn’nin liderliğindeki İşçi Partisi’nin yüzde 22, Jo Swinson’un liderliğindeki Liberal Demokrat Parti’nin yüzde 19, Nigel Farage’ın liderliğindeki Brexit Partisi’nin yüzde 11 ve Nicola Sturgeon’un liderliğindeki İskoç Ulusal Partisi’nin yüzde 4 oy alması bekleniyor.

Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...
Arabuluculuk sınavını geçemeyen Tunç: Yoruma dayalı sorular vardıArabuluculuk sınavını geçemeyen Tunç: Yoruma dayalı sorular vardı
MSB açıkladı: 5 terörist teslim olduMSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu
1/

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Falcao'dan flaş sakatlık açıklaması!

Falcao'dan flaş sakatlık açıklaması!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Son dakika! MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

Dışişleri Bakanlığından ABD’de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Talat Atilla'nın canlı yayındaki sözlerinin ardından CHP'li Muharrem İnce'den jet yanıt!

Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya jet yanıt!

Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk

Mansur Yavaş: 300 yeni otobüs için kredi bulduk

2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.