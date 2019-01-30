HABER

İngiltere, Esad’ın “bir süre daha iktidarda kalmasını" kabullendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:55 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in “bir süre iktidarda kalmasını” kabullendiğini itiraf etti.İngiltere, İç savaş sırasında kendi halkına karşı kimyasal silahlar dâhil, ölümcül saldırılar düzenleyen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in meşru olmadığını söyleyerek, yönetimden çekilmesini talep etmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in “bir süre iktidarda kalmasını” kabullendiğini itiraf etti.

İngiltere, İç savaş sırasında kendi halkına karşı kimyasal silahlar dâhil, ölümcül saldırılar düzenleyen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in meşru olmadığını söyleyerek, yönetimden çekilmesini talep etmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 3 günlük Asya gezisinin ardından basın mensuplarına, “Sanırım biliyorsunuz, İngiltere Esed rejimiyle ülkede uzun ve kalıcı bir barış olacağına inanmıyor. Ancak bir süre daha konumunu koruyacak, çünkü Rusya’nın tam desteğini alıyor” dedi.

“Esed’in kendi halkına saldırmayacağından emin olmalıyız”
Rusya’nın etki alanını genişlettiğine dikkat çeken Hunt, İngiltere’nin de sorumluluklarını arttırdığını kaydetti. Hunt, “Eğer Suriye konusuna dahil olacaksanız, orada gerçek bir barış olduğuna emin olmanız lazım. Bu da Esed’in, kendi insanlarına, kimyasal silah kullanmayacağına emin olmanız gerektiği anlamına geliyor” diyerek, İngiltere’nin Suriye konusundaki alakasının devam edeceğine işaret etti.
İngiltere, Suriye iç savaşı boyunca birçok muhalif grubu ve sivil toplum örgütünü desteklemişti.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktıCHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Manisa’daMHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Manisa’da

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Diğer Haberler
Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.