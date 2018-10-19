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İngiltere Eski Başbakan Yardımcısı Facebook’ta İşe Girdi

19.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Facebook’ta Uluslararası İlişkiler ve İletişimden sorumlu direktörlüğe eski başbakan yardımcısı Nick Clegg alındı. Clegg, bu yeni göreviyle Silikon Vadisi’nde görev yapan en kıdemli politikacı oldu

İngiltere Eski Başbakan Yardımcısı Facebook’ta İşe Girdi

Facebook, uluslararası ilişkiler ve iletişim birimlerini yönetmesi için eski İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg’i işe aldı.

Clegg bu yeni göreviyle birlikte, Silikon Vadisi’nde görev yapan en kıdemli politikacı oldu.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve Yönetim Direktörü Sheryl Sandberg’ün, Clegg’in işe alım süreciyle yakından ilgilendikleri ve Clegg ile yeni görevi konusunda yaz aylarından beri görüştükleri belirtildi.

Sandberg, Clegg’in Facebook’a katılmasını “Şirketimiz oldukça ciddi bir süreçten geçiyor. Karşımızdaki zorluklar oldukça ciddi ve açık ve bize bu değişim sürecinde yardım etmesi için şimdi eskiden daha da fazla yeni bakış açılarına ihtiyacımız var” sözleriyle kutladı.

Pazartesi günü yeni görevine başlayacak olan Clegg, Sheryl Sandberg’e bağlı olarak çalışacak.

Clegg’in partisi İşçi Partisi, 2015’teki seçimlerde Muhafazakar Parti’nin hezimetine uğramıştı.

Clegg geçen seneki seçimlerde de, kendi bölgesinden parlamenter olarak seçilememişti.

Yeni göreviyle ilgili açıklamasını Facebook üzerinden yapan Clegg şunları söyledi: “Kamu görevlerim süresince, zorlu ve tartışmalı sorunlarla başa çıkmanın ve de bunları başkalarına anlatmanın tadına vardım. Şimdide de bu tecrübelerimi yeni görevimde kullanabilmeyi umut ediyorum.”

Clegg’in devralacağı görevi 10 yıldan uzun bir süredir yürüten Elliot Schrage, Facebook’un karşı karşıya kaldığı pek çok skandal sürecini yönettikten sonra Haziran ayında görevinden ayrılmıştı.

Facebook, Schrage’ın danışman olarak şirkette görev yürüteceğini de açıklamalarına ekledi.

2016 Amerika Başkanlık seçimlerinde, Rus ajanlarının asılsız haberleri yaymak için Facebook’u kullanması sonrası şirket yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Moskova, bu iddiaları reddetmişti.

Mart ayında da, Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerinin Cambridge Analytica isimli danışmanlık şirketinin eline geçmesi skandalı da, Facebook’u yeniden eleştiri oklarının hedefi haline getirmişti.

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