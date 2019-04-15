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İngiltere Estonya'ya 5 Apache helikopteri sevk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 19:10 | Son Güncelleme

İngiltere, Estonya'daki NATO gücüne 5 Apache saldırı helikopteri ile 110 askeri personel gönderdi

LONDRA (AA) - İngiltere, NATO kapsamında Estonya’ya 5 Apache saldırı helikopteri ile 110 askeri personel sevk etti.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Estonya’daki NATO gücüne 5 Apache saldırı helikopteri gönderildiği bildirildi.

Suffolk’taki Wattisham üssünden bugün hareket eden helikopterlerin, bölgede 3 ay süreyle görev yapacağı kaydedildi.

İngiliz ordusunun Estonya’da halen mevcut Wildcat muharebe istihbarat helikopterleri ile görev yapacağı belirtilen Apache’lerin Estonya’nın Bahar Fırtınası tatbikatında da yer alacağı kaydedildi.

- Rusya tehdidi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Estonya’ya sevk edilen Apache’lerin İngiltere’nin NATO’nun ön cephesindeki yerinin altını çizdiğini belirterek, "Bu sevkiyat, NATO’nun kolektif savunmasına verdiğimiz önemi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Williamson İngiliz basınına yaptığı açıklamada da "Rusya’yı inandırıcı bir tehdit olarak görüyoruz. Apache helikopterlerini sevk etmemizin nedeni kısmen de sürekli değişen duruma uyum sağlamaktır." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere, NATO kapsamında Estonya’ya 110 askeri personel de yolladı. Bununla birlikte ülkenin Baltıklardaki askeri personel sayısı 1000’e yaklaştı. Apachelerin sevkiyle, İngiliz birliklerinin tatbikatlardaki hedefi tespit, izleme ve saldırı kabiliyetlerinin yeni bir aşamaya ulaşacağı belirtiliyor.

- İlişkiler Skripal olayıyla gerildi

İngiltere ve Rusya savaş uçakları Manş Denizi, Kuzey Denizi ve Karadeniz’de zaman zaman karşı karşıya geliyor. Rusya’ya ait savaş gemilerinin Manş Denizi’nden geçişi sırasında İngiliz donanması da yakın takipte bulunuyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler geçen yıl Salisbury'de çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın kimyasal bir madde ile zehirlenmesinin ardından iyice gerilmişti. Olaydan Rus askeri istihbarat servisini sorumlu tutan İngiltere, başını çektiği kampanya ile çeşitli ülkelerde 100'den fazla Rus diplomatın sınır dışı edilmesini sağlamıştı.

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Apache Estonya ingiltere NATO

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