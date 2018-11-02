"İngiltere Filistin halkından somut adımlarla özür dilemeli"

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İngiltere'nin Balfour Deklarasyonu'ndan dolayı Filistin halkından "somut" adımlarla özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere, kültürel ve tarihi varlığı bulunan bir halka karşı tarihi bir katliam işledi. İngiltere'nin, tarihi Filistin topraklarından zorla göç ettirilen mültecileri vatanlarına geri döndürüp zararlarını tazmin edecek, özgürlük ve bağımsızlık haklarını savunacak somut adımlarla Filistin halkından özür dilemesi gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin hak sahiplerine haklarını iade ederek hatasını düzeltmekle sorumlu olduğuna işaret edildi.

İsrail'in varlığının "geçersiz" olduğunu vurgulayan Hamas, İsrail'i hiçbir gerekçe ya da koşul altında tanımanın da mümkün olmadığını bildirdi.

Filistin halkının değişmez tarihi haklarının pazarlık konusu edilemeyeceğinin altı çizilen açıklamada, İsrail'le ne tür olursa olsun hiçbir normalleşme çabasının kesinlikle kabul edilemeyeceği, bunun Filistin halkına karşı işlenmiş büyük bir suç olarak görüleceği belirtildi.

- Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

