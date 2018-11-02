HABER

"İngiltere Filistin halkından somut adımlarla özür dilemeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

Hamas, Balfour Deklarasyonu'ndan dolayı İngiltere'yi Filistin halkından "somut" adımlarla özür dilemeye çağırdı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İngiltere'nin Balfour Deklarasyonu'ndan dolayı Filistin halkından "somut" adımlarla özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere, kültürel ve tarihi varlığı bulunan bir halka karşı tarihi bir katliam işledi. İngiltere'nin, tarihi Filistin topraklarından zorla göç ettirilen mültecileri vatanlarına geri döndürüp zararlarını tazmin edecek, özgürlük ve bağımsızlık haklarını savunacak somut adımlarla Filistin halkından özür dilemesi gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin hak sahiplerine haklarını iade ederek hatasını düzeltmekle sorumlu olduğuna işaret edildi.

İsrail'in varlığının "geçersiz" olduğunu vurgulayan Hamas, İsrail'i hiçbir gerekçe ya da koşul altında tanımanın da mümkün olmadığını bildirdi.

Filistin halkının değişmez tarihi haklarının pazarlık konusu edilemeyeceğinin altı çizilen açıklamada, İsrail'le ne tür olursa olsun hiçbir normalleşme çabasının kesinlikle kabul edilemeyeceği, bunun Filistin halkına karşı işlenmiş büyük bir suç olarak görüleceği belirtildi.

- Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

PARTNER Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar
En çok alışveriş kediler için yapılıyorEn çok alışveriş kediler için yapılıyor
Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntülerEdirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
“Balfour Deklarasyonu” Filistin Hamas

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var

Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var

Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.