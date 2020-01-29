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İngiltere, Filistin ve İsrail liderlerinden sözde barış planını dikkatlice incelemelerini istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 00:02 | Son Güncelleme

İngiltere, Filistin ve İsrail liderlerinden sözde barış planını dikkatlice incelemelerini istedi

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını "ciddi bir teklif" olarak niteleyerek, Filistin ve İsrail liderlerini metni "gerçek ve adil bir şekilde değerlendirmeye" çağırdı.

Raab, yazılı açıklamasında, ABD'nin İsrailliler ile Filistinliler arasında barışın sağlanmasına yönelik teklifi açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Planın "kapsamlı zaman ve çabayı yansıtan ciddi bir teklif" olduğunu savunan Raab, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki bir barış anlaşmasının, barış içinde bir arada yaşamaya öncülük edebileceğini vurguladı.

Raab, böylece tüm bölgenin potansiyelinin ortaya çıkarılabileceğini ve her iki tarafa da daha parlak bir gelecek fırsatı sunulabileceğini ileri sürdü.

Sadece İsrail ve Filistin liderlerinin, bu teklifin temsil ettikleri insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayıp karşılamadığını belirleyebileceğinin altını çizen Raab, "Onları, bu planları gerçek ve adil bir şekilde değerlendirmeye ve bunların müzakerelere geri dönüş için ilk adımı oluşturup oluşturamayacağını araştırmaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

- ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bugün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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ABD Donald Trump Filistin ingiltere israil Orta doğu

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