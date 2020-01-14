İngiltere Fransa ve Almanya’dan İran İçin ‘Ortak Komisyon’ Çağrısı

Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, ABD ve İran arasında yükselen tansiyonun baltaladığı İran ile imzalanan Nükleer Anlaşma konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının giderilmesi için ortak komisyon kurulması çağrısı yaptı. Nükleer Anlaşma'nın 36'ıncı paragrafıyla düzenlenen "uyuşmazlıkların çözümü mekanizması'nı" harekete geçiren 3 ülke, "Sorunların kurulacak ortak komisyonda tartışılması ve aşılmasını" önerdi. Dışişleri bakanları "bu mekanizmanın İran'a baskı yapmak değil iyi niyetle çözüm aramak amacıyla" harekete geçirildiğini vurguladı. AB üyesi üç Avrupa ülkesi Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri bakanları, yayınladıkları ortak açıklamada, Avrupa'nın ortak güvenlik çıkarları için İran ile imzalanan Nükleer Anlaşma'nın arkasında olduklarını yineledi. Nükleer Anlaşma'nın güvenlik açısından önemli bir rol oynadığı ve İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını sağladığı vurgulanan ortak açıklamada, 3 ülke hükümet ve devlet başkanlarının da bu önemli anlaşmayı desteklemeye devam ettikleri ifade edildi.

İran'ın anlaşmaya uymayacağını açıklamasından bu yana, anlaşma ile belirlenen önemli sınırlardan uzaklaştığını ve giderek daha ciddi ve geri döndürülemez bir noktaya doğru ilerlediğine dikkat çeken 3 bakan, "AB ülkelerinin, İran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin uygulanmasını kısmen durdurmasına izin verileceği yönündeki iddiayı kabul etmiyoruz" dedi. Dışişleri Bakanları, son olarak, İranlı yetkililerin, 5 Ocak'ta Anlaşmada belirtilen sınırların son temel unsurunu artık karşılamayacağını, "santrifüj sayısının sınırlanmasını ve özellikle zenginleştirme ve ilgili faaliyetlerle ilgili olarak nükleer programının artık herhangi bir operasyonel sınıra tabi olmayacağını" açıklamasının ardından başka şansları kalmadığını ve 36'ıncı paragrafı işleterek, anlaşmazlıkların giderilmesi için bir komisyon kurulmasını istemek dışında bir seçenekleri kalmadığını açıkladı. "İran'a baskı anlamına gelmiyor" Komisyon kurulması kararının, "İran üzerine yapılan baskıların artırılması anlamına gelmediği" uyarısında da bulunan 3 bakan, "Tüm iyi niyetimizle hareket ediyoruz ve gelinen tıkanıklığı aşmak, anlaşmayı korumak ve diyalog yoluyla anlaşmanın hedefine ulaşmasını sağlamak için samimi bir çaba harcıyoruz. İran'ın da yeniden taahhütlerine tam olarak uymasını sağlamayı umuyoruz" dedi.