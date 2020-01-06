HABER
  4. İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Ortak İran Açıklaması

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Ortak İran Açıklaması

06.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

İran'la yaşanan gerginlik artarken Fransa Cumhurbaşkanı'yla Almanya ve ingiltere başbakanlarından ortak itidal açıklaması geldi. Liderler IŞİD'e karşı koalisyonun önemine de vurgu yaptı

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Ortak İran Açıklaması

İran güvenliğinin en önemli ismi General Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava bombardımanı sonrası öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken, Avrupalı ülkeler tarafları itidalli davranmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırdı.

İran'ın batılı devletlerle imzaladığı nükleer anlaşmaya uymayacağını, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerininse IŞİD'e karşı mücadeleyi askıya aldığını açıklamasının ardından, Almanya, Fransa ve İngiltere'den de ortak açıklama geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gece yarısı ortak bir açıklama yayınlayarak, İran'ı şiddet eylemlerine gitmeme konusunda uyardı. Avrupalı 3 lider, koalisyon güçlerinin de IŞİD’le mücadelesine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Merkel, Macron ve Johnson, Irak'taki koalisyon yapılarına yönelik son saldırıları kınadıklarını ve "İran'ın, özellikle de General Süleymani'nin yönetimi altındaki El Kudüs kuvvetinin, bölgede oynadığı olumsuz rolden büyük bir endişe duyduklarını" dile getirdi.

Bölgede gerilimin bir an evvel düşürülmesi gerektiğini belirten 3 lider, "Tüm tarafları dikkatle ve sorumlulukla hareket etmeye çağırıyoruz. Irak'taki mevcut şiddet döngüsü sona ermelidir" uyarısında bulundu. İran'ı her türlü şiddet ve nükleer deneyleri artırma eylemlerinden kaçınmaya ve "Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPoA) adlı nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tam olarak uymaya" davet etti.

"Koalisyonun korunması belirleyicidir"

Merkel, Macron ve Johnson, açıklamada, "Irak'ın egemenliğine ve güvenliğine olan bağlılığımızı hatırlatırız. Ayrıca, öncelikli olmaya devam eden Daeş’le mücadeleye devam etme taahhüdümüzü tekrar teyit ediyoruz. Koalisyonun korunması bu açıdan belirleyicidir. Irak makamlarını gerekli tüm desteği vermeye devam etmeye çağırıyoruz. Bölgedeki gerginliği hafifletmek ve istikrarı sağlamak için tüm taraflarla diyaloğu sürdürmeye hazırız” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz
Krizi tırmandıracak iddia! 60 kişi gözaltındaKrizi tırmandıracak iddia! 60 kişi gözaltında
Kriz tırmanırken üç ülkeden İran’a ortak uyarı geldiKriz tırmanırken üç ülkeden İran’a ortak uyarı geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepimizin kullandığı o kelime Almanca sözlüğüne girdi!

Hepimizin kullandığı o kelime Almanca sözlüğüne girdi!

Krizi tırmandıracak iddia! 60 kişi gözaltında

Krizi tırmandıracak iddia! 60 kişi gözaltında

Kriz tırmanırken üç ülkeden İran’a ortak uyarı geldi

Kriz tırmanırken üç ülkeden İran’a ortak uyarı geldi

Orkinosa rekor fiyat! Tam 11 milyon TL'ye satıldı

Bu orkinos tam 11 milyon TL'ye satıldı

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.