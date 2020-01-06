İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Ortak İran Açıklaması

Merkel, Macron ve Johnson, Irak'taki koalisyon yapılarına yönelik son saldırıları kınadıklarını ve "İran'ın, özellikle de General Süleymani'nin yönetimi altındaki El Kudüs kuvvetinin, bölgede oynadığı olumsuz rolden büyük bir endişe duyduklarını" dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gece yarısı ortak bir açıklama yayınlayarak, İran'ı şiddet eylemlerine gitmeme konusunda uyardı. Avrupalı 3 lider, koalisyon güçlerinin de IŞİD’le mücadelesine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgede gerilimin bir an evvel düşürülmesi gerektiğini belirten 3 lider, "Tüm tarafları dikkatle ve sorumlulukla hareket etmeye çağırıyoruz. Irak'taki mevcut şiddet döngüsü sona ermelidir" uyarısında bulundu. İran'ı her türlü şiddet ve nükleer deneyleri artırma eylemlerinden kaçınmaya ve "Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPoA) adlı nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tam olarak uymaya" davet etti.

"Koalisyonun korunması belirleyicidir"

Merkel, Macron ve Johnson, açıklamada, "Irak'ın egemenliğine ve güvenliğine olan bağlılığımızı hatırlatırız. Ayrıca, öncelikli olmaya devam eden Daeş’le mücadeleye devam etme taahhüdümüzü tekrar teyit ediyoruz. Koalisyonun korunması bu açıdan belirleyicidir. Irak makamlarını gerekli tüm desteği vermeye devam etmeye çağırıyoruz. Bölgedeki gerginliği hafifletmek ve istikrarı sağlamak için tüm taraflarla diyaloğu sürdürmeye hazırız” ifadelerine yer verildi.

