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İngiltere G7'nin Yoksul Ülkere 1 Milyar Doz Aşı Yardımı Yapmasını İstiyor

11.06.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin, yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı bağışlamasını beklediğini söyledi. Bugün başlayacak G7 zirvesinde, yoksul ülkelere aşı yardımı öncelikli konular arasında yer alıyor

İngiltere G7'nin Yoksul Ülkere 1 Milyar Doz Aşı Yardımı Yapmasını İstiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin, yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı bağışlamasını beklediğini söyledi. Bugün başlayacak G7 zirvesinde, yoksul ülkelere aşı yardımı öncelikli konular arasında yer alıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın, ülkesinin salgınla mücadele amacıyla 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı bağışlayacağını söylemesinin ardından İngiltere de yoksul ülkelere, 100 milyon doz aşı yardımı yapacağını açıkladı.

Johnson, G7 ülkelerine de 2022 yılı sonuna kadar dünya genelinde 1 milyar doz aşı yardımı yapılması çağrısında bulundu.

Ancak bazı yardım grupları, 1 milyar doz aşının adeta okyanusta bir damla olacağını söyleyerek bunun son derece az bir rakam olduğu eleştirisini yapıyorlar. Bu noktada, Aşılara Küresel Erişim Programı COVAX kapsamında en az 4 milyar doz aşıya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiliyor.

COVID-19 salgını dünya genelinde bugüne dek 3,9 milyon civarında insanın hayatını kaybetmesine neden oldu ve bu sayı her geçen gün artıyor.

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