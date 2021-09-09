İngiltere Göçmen Botlarını Fransa'ya Yönlendirecek

G7 ülkelerinin içişleri bakanlarının göçmen sorununu da ele aldığı uluslararası toplantıya İngiltere’nin göçmen botlarını Fransa’ya yönlendireceği yolundaki haberler gölge düşürdü.

Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya’dan heyetler, Lancester House adlı tarihi mekanda G7 İçişleri Bakanları toplantısında buluştu. Gündem başlıkları, sınır ihlalleriyle ilgili yeni gelişmeler, yolsuzlukla uluslararası düzeyde ortak mücadele, salgın dönemi artış gösteren sanal cinsel tacizlere karşı alınacak önlemler ve organize suçlar olarak belirlenmişti. Ancak ismi açıklanmayan bir hükümet sözcüsünü kaynak gösteren İngiliz basını, İçişleri Bakanı Priti Patel’in, göçmen botlarını Fransa’ya yönlendirme planının hükümetçe onaylandığını yazdı.

Bu haber sonrasında İngiltere, kaçak göç konusunda ‘ortaklık dışı’ bir mücadele yöntemi geliştirmekle suçlandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter üzerinden attığı bir mesajla kararı eleştirdi. Darmanin, Fransa’nın bu yasadışı tutumu ve mali şantajı kabul etmeyeceğini belirterek İngiltere’yi taahhütlerine bağlı kalmaya çağırdı. Bakan bu tavrını İngiltere İçişleri Bakanı Patel’e net bir şekilde ilettiğini de yazdı.

Fransız bakanın ‘mali şantaj’ sözleriyle, İngiltere’nin Fransa’ya bu göçü önlemede yardım etmesi karşılığı ödemeyi vadettiği 75 milyon dolarlık bütçeyi hatırlatmasına atıfta bulunduğu bildiriliyor.

İngiltere, Fransa sahillerinden yola çıkan şişme botlarla mücadele için Fransa’ya, daha çok devriye gemisi koyması karşılığı para teklif etmişti.

Fransız bakanın ayrıca bir de mektup yazdığı ve bunun tehlikeli bir plan olacağı konusunda Priti Patel’i uyardığı, basına sızdı. Mektupta, Darmanin’in, Patel’e “denizde insan hayatı, göç ve milliyetçi politikalardan çok daha önemli bir konu” diye yazdığı belirtiliyor.

İstatistiklere göre Manş Denizi’nden her gün şişme botlarla Fransa’dan İngiltere’ye geçen kaçak göçmenlerin sayısı şimdiden 13 bine ulaşarak geçen yılın toplam rakamını geçti.

Fransa ve İngiltere arasında, bir türlü çözüme ulaşmayan bu sorun iki ülke arasında uzun süredir gerilime yol açıyor.

‘Geri itme’ olarak adlandırılan yönlendirme yönteminin uygulanması için İngiltere hükümetinin yasama danışmanı Michael Ellis’e bu yasal alt yapıyı hazırlama görevi verilirken, sahil güvenlik birimlerine de bu konuda eğitim verileceği öğrenildi.

Bu taktik, Yunanistan’ın Türkiye’den giden şişme botlara uyguladığı yöntemi hatırlatıyor. Planda, “hayati tehlike olmadıkça, şişme botların sahile yanaşması önlenecek” detayı dikkat çekiyor.

