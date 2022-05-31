HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere, göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderecek

İngiltere, göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderecek

31.05.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Afrika ülkesi Ruanda'ya göndermeye başlayacak.

İngiltere, göçmen ve mültecileri Ruanda'ya gönderecek

İngiltere'nin ülkeye kaçak yollardan giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağı bildirildi.

İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, Ruanda'yla yapılan anlaşma kapsamında sınır dışı edileceklere bildirimde bulunulduğunu duyurdu.

Süreci geciktirmek için hala girişimlerin olacağını kaydeden Patel, Ruanda ile varılan anlaşmanın insan kaçakçılarının iş modelini kırma stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

İlk düzensiz göçmen ve mültecilerin 14 Haziran'da gönderilmeye başlanacağını belirten Patel, "Bugünkü duyuru, bu ortaklığı gerçekleştirmeye yönelik bir başka kritik adım." değerlendirmesinde bulundu.

TEPKİ ÇEKEN PLAN

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'ye yasa dışı giriş yapan herkesin Ruanda'ya gönderileceğini ve oraya yerleştirileceğini açıklamıştı.

Plana muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti. Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, konuya ilişkin açıklamasında, sığınma işlemleri için insanları başka bir ülkeye göndermenin, "sorumsuzluğun doruğu" olduğunu, hükümetin ise şu anda iltica konularında "insanlıktan ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu" gösterdiğini belirtmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sayı yükselince uzmanlar uyardı! 'Seksten uzak durun'Sayı yükselince uzmanlar uyardı! 'Seksten uzak durun'
Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...
Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişmeSilahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ruanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Şöhret Arda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Şöhret Arda...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü!

Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! "Ben Bahçeli değilim"

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! "Ben Bahçeli değilim"

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı

Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.