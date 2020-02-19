İngiltere göçmen yasalarını değiştiriyor: İş teklifi ve İngilizce bilgisi zorunlu hale geliyor

Buna göre, bir kişiye İngilizce bilip bilmemesi, İngiltere'de sponsorluğa uygun bir kurumdan iş teklifi alıp almamış olması, eğitim düzeyi ve çalışacağı sektörlerde belirlenen kriterlere göre belli bir puan veriliyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise yeni düzenlemelerin işgücünün ilgisini azaltacak "düşmanca bir ortam" yaratacağını söyleyerek, eleştirdi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yeni sistemin ülkeye "en parlak ve en iyilerin" getirilmesini amaçladığını söyledi.

Bakanlık, şirketlerden Avrupa'dan gelen "ucuz işgücünün" payını azaltarak, kendi çalışanlarına ve otomasyon teknolojilerine yatırım yapmalarını istedi.

İngiltere İçişleri Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020'de serbest dolaşım uygulamasının sona ermesiyle birlikte AB ve AB dışı ülkelerin vatandaşlarının bundan sonra aynı göç düzenlemelerine maruz kalacağı belirtildi.

Bir kişinin İngiltere'ye göçmen olarak gelebilmesi için toplamda 70 puana ulaşması gerekiyor. Örneğin, İngilizce bilmek ve "sponsorluğu onaylanmış bir kurum" tarafından iş teklifi yapılmış olmak kriterleri, başvuran kişiye 50 puan sağlıyor.

Sponsorluk için gereken asgari yıllık brüt ücret de 30 bin sterlinden 25 bin 600 sterline indiriliyor.

Uygulanması öngörülen kriterler ve puanları şöyle:

Zorunlu Kriterler

Puanı

Onaylanmış bir sponsordan iş teklifi

20

Yeteneklere uygun bir iş

20

Gereken düzeyde İngilizce

10

Maaş Kriterleri

Puanı

£20.480-£23.039

0

£23.040-£25.599

10

£25.600 ve üstü

20

Ek Koşullar

Puanı

İhtiyaç olan sektörlerde iş

20

İşin alanında doktora

10

Teknoloji alanında doktora

20

İş teklifi olmayanlar gelebilecek mi?

Sponsorluk hakkı onaylanmış bir kurum tarafından iş teklifine sahip olmak, AB vatandaşları için de göçmenlik başvurularında aranacak kriterler arasına ekleniyor.

Böylece, sponsorluğun kriterlerden biri haline getirilmesiyle artık kendi işini kurmak amacıyla İngiltere'ye gelmenin de önü kapanmış oluyor.

Bu durumun bir diğer etkisi de, kalifiye olmayan elemanların ülkeye gelişinin zorlaşması. Bu da, kalifiye olmayan işlerde eleman ihtiyacı doğacağı yönünde eleştirilerin yapılmasına neden oluyor.