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İngiltere Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:46 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: - "İngiltere şimdi Avrupalı müttefikleriyle Venezuela’da güvenilir seçimler yapılana kadar Juan Guaido’yu geçici anayasal devlet başkanı olarak tanıyor"

LONDRA (AA) - İngiltere Juan Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, ülkesinin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu bu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdığını bildirdi.

“Nicolas Maduro verdiğimiz 8 günlük süre içinde başkanlık seçimlerini ilan etmedi.” ifadesini kullanan Hunt, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla İngiltere şimdi Avrupalı müttefikleriyle Venezuela’da güvenilir seçimler yapılana kadar Juan Guaido’yu geçici anayasal devlet başkanı olarak tanıyor. Umalım ki bu bizi insani krizin sona ermesine biraz daha yaklaştırsın.”

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

İngiltere bazı Avrupalı devletlerle Maduro'ya başkanlık seçimi ilan etmesi için 8 gün süre vermiş aksi takdirde Guaido'yu tanıyacağını duyurmuştu.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Jeremy Hunt Juan Guaido Nicolas Maduro Venezuela

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