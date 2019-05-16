İngiltere güzeli Alisha Cowie Türkiye'nin tanıtım yüzü olacak - EK

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla) (DHA)- İNGİLTERE'de 2018 yılı güzeli olan ve hala bu unvanı elinde bulunduran Alisha Cowie, çekimleri Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris ve Ula ilçelerinde yapılacak tanıtım filminin yüzü olacak. Cowie, 3 gün sürecek çekimlerde Ortaca ilçesi Dalyan Mahalesi'nde ilk olarak kamera karşısına geçti, Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları'nda şifaları sulara girip, çamur banyosu yaptı.

Çekimleri yapan organizasyon şirketi yöneticileri ile Köyceğiz'e geçen Cowie, Sultaniye Kaplıcaları'nda şifalı sulara ve çamur havuzuna girdi. Cowie'in buradan Dalyan İztuzu Plajı'nda yumurtalarını bırakan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının neslinin korunması için uzun yıllardır mücadele veren İngiliz asıllı Türk vatandaşı June Haimoff'u ziyaret edip, tedavisi yapılan bir caretta carettanın suya bırakılmasına eşlik edeceği öğrenildi.

Türkiye'ye 9 yıl önce de geldiğini belirten ünlü manken Cowie, "O dönemden aklımda çok fazla bir şey kalmadı. Türkiye'ye çok güzel bir yermiş, hayran kaldım. Hayatımda ilk kez burada nar suyu içip, mavi yengeç yedim. Her ikisi de çok lezzetliydi" dedi.

Bu bölgenin tanıtım için Türkiye'ye geldiğini belirten Cowie, "Bu organizasyona İngiltere'de yürütülen bir projenin parçası olarak katılmam için davet aldım. Benim için memnuniyet ve heyecan verici oldu. Beni davet ettikleri için herkese teşekkür ediyorum. Bu bölgenin neden popüler olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü çok mistik güzelliklere sahip, buraya gelen İngilizlerin de neden geldiğini buraları görünce anladım. Gelmeyenlere mesajım, mutlaka buralara gelip görmeleri olacak" diye konuştu.