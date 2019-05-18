İngiltere güzeli mavi yolculuğa çıktı, yoga yaptı

İngiltere 2018 güzeli Alisha Cowie, Muğla'da gerçekleştirilen Türkiye turizm tanıtım filmleri çekimleri kapsamında Göcek'ten mavi yolculuğa çıkarak yatta yoga yaptı.

İngilizlerin Türkiye'de en çok ziyaret ettiği yerlerin başında bulunan Muğla'ya gelen 2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, Muğla'nın bazı ilçelerinde kamera önüne geçerek bölgenin güzelliklerinin tanıtımını yapıyor.

Alisha Cowie, bölgede gezdiği yerlerin fotoğraflarını da çekerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Göcek'ten 12 adaların da içinde olduğu mavi yolculuk turuna çıkan Cowie, 12 Adalar'da verdiği molada denizin maviliği ve ormanların yeşilliği arasındaki eşsiz manzara eşliğinde yatta yoga yaptı.

Alisha Cowie, üç gündür bulunduğu Muğla'nın doğasına ve güzelliklerine hayran kaldığını, çok etkilendiğini belirterek, "Bugün de cennette bir gün geçirdim. YDA Dalaman hava limanına ve bu organizasyonda emeği geçenlere çok çok teşekkürler." dedi.

Cowie, program kapsamında, Fethiye’de yamaç paraşütü, Kayaköy Açık Hava Müzesi'nde de tanıtım çekimleri yapacak. Yarın ise Marmaris, Selimiye, Akyaka bölgelerinde Cowie ile özel çekimler gerçekleştirilecek.

