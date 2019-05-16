İngiltere güzeli, Muğla'nın tanıtım yüzü oldu

İngiltere'deki bir projenin davetlisi olarak Türkiye'ye geldiğini belirten Cowie, "Türkiye'ye memnuniyetle geldim. Bu proje bana heyecan verdi. Türkiye'ye ilk defa 10 yıl önce gelmiştim. Çok küçüktüm ve bu nedenle çok şey hatırlamıyorum. Tekrar gelmek ve hafızamı yenilemek istedim." dedi.

-"Bu proje bana heyecan verdi"

Alisha Cowie, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada özellikle gençlerle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını, gençler arasındaki intihar olaylarının önlenmesi için birtakım projeler yürüttüğünü söyledi.

İngiliz güzel ayrıca Dalyan'da mavi yengeç yedi ve nar suyu içti.

Alisha Cowie,Türkiye'deki ilk gününde Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları ve Sultaniye Kaplıcalarını gezerek buraların tanıtımını yaptı.

İngilizlerin Türkiye'de en çok ziyaret ettiği yerlerin başında bulunan Muğla'ya gelen 2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, bölgenin güzelliklerinin tanıtımı için kamera önüne geçti.

Muğla'nın İngiltere'de çok popüler olduğunu, bölgenin eşsiz güzelliklere sahip bulunduğunu vurgulayan Cowie, daha önce hiç gelmeyenleri bölgeye davet etti.

Türkiye'nin İngiltere'deki imajının çok iyi olduğunu aktaran Cowie, İngilizlerin Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ise İngiltere’de 2018 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan 19 yaşındaki Alisha Cowie’nin, Muğla'da yapılacak turizm tanıtım filmleri çekiminin yüzü olacağını söyledi.

Projenin ana sponsoru YDA Dalaman Havalimanı ve organizasyonu düzenleyen İngiltere'deki tur şirketi Eco Travel'ın, bu sayede bölgenin etkin bir tanıtımının yapılabilmesini amaçladığını belirten Güvenç, projenin Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sunmasını hedeflediklerini kaydetti.

Alisha Cowie'nin, Fethiye’de yamaç paraşütü yapacağına değinen Güvenç, "Göcek'te tekne turu yapıp Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları ve İztuzu Plajı'nı gezecek. Kraliçeye balık tutturup, bölgenin sembollerinden olan mavi yengeç yedirilecek. Ayrıca Kayaköy Açık Hava Müzesi'nde de tanıtım çekimleri yapılacak. Bunun yanı sıra Dalyan’da Kaplumbağa Hastanesi ziyareti ile Marmaris, Selimiye, Akyaka bölgelerinde özel çekimler yapılacak." diye konuştu.