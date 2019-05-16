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İngiltere güzeli, tedavisi tamamlanan kaplumbağayı denize bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 22:14 | Son Güncelleme

Muğla'da, İztuzu kumsalında yaralı halde bulunan yeşil deniz kaplumbağasının tedavisi tamamlandı - İngiltere güzeli Alisha Cowie, "Yeşil Yol" adı verilen 6 yaşındaki kaplumbağayı gönüllü ekiple denize bıraktı

İztuzu kumsalında yaralı halde bulunan yeşil deniz kaplumbağası tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

İngiltere güzeli Alisha Cowie, Dalyan İztuzu'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) kaplumbağaları inceledi.

Tesis bünyesinde "Hasan Efe" ve 6 aylık olan "Miska" isimli 2 kaplumbağanın tedavisinde ekiplere yardımcı olan Cowie, 6 aylık Miska’yı bakımının yapıldığı havuza bıraktı.

Cowie, İztuzu sahilinde düzenlenen törende, DEKAMER’de tedavisi tamamlanan "Yeşil Yol" adındaki 6 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağasının İztuzu Plajı’nda denize bırakılmasında gönüllü ekiplere eşlik etti. Cowie, ekiple kaplumbağayı denize bıraktı.

Kaplumbağanın, merkezde yaklaşık 3 ay tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dalyan iztuzu Muğla

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